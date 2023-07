Fiumana da scoprire, riflettori sugli scavi: tanti alla villa romana e al convegno

di Quinto Cappelli

Alla presentazione dei risultati sulla seconda campagna di scavi riguardanti una presunta villa romana augustea nei pressi di Fiumana, l’altra sera la sala dell’associazione Articolo 3 era piena di curiosi e cittadini molto attenti.

La storia del sito è incentrata su una villa romana urbano-rustica di età augustea, prestigiosa, come dimostrano gli arredi rinvenuti, riconducibile con tutta probabilità ad un personaggio pubblico dell’alta aristocrazia di Forlì (Forum Livii), cui si sovrappone in età tardo antica un grande complesso articolato in padiglioni, databile fra il IV e il V secolo dC. I risultati della campagna di scavo sono stati presentati dal professor Riccardo Villicich, direttore degli scavi e docente dell’università di Parma, incaricata dal ministero e autorità competenti a seguire gli scavi, su progetto del Comune di Predappio. Alla duplice manifestazione ha partecipato anche il sindaco, Roberto Canali.

Sindaco Canali, com’è andata l’iniziativa?

"Molto bene, perché in sala c’erano più di 120 persone. E per la visita guidata la gente è stata divisa in tre numerosi gruppi, che hanno posto varie domande".

Quanto hanno lavorato gli archeologi dell’università di Parma con i giovani?

"Quattro settimane, con un team di 5 archeologi e un gruppo di giovani delle scuole superiori da 4 a 8 per ogni settimana".

Quest’anno dagli scavi che cosa è emerso di nuovo?

"Molti oggetti, addobbi delle case (oscula), piccole monete, maschere di creta ornamentali e soprattutto vasi grandi per il vino (doli), a dimostrazione che la vite nei nostri posti era coltivata fin dal tempo dei romani".

Una scoperta interessante?

"Sì, perché finora datavamo l’origine di Predappio come ‘capitale’ del vino in Romagna fin dagli statuti medievali".

Sarà stato Sangiovese?

"Di sicuro – ride – era vino buono, vista la preziosità dei vasi che lo contenevano".

Quale sarà il futuro degli scavi?

"Per ora lunedì gli scavi saranno ricoperti con un tessuto speciale nella parte pregiata, visto che i terreni sono privati, in attesa di riprenderli durante l’estate 2024".

I reperti trovati adesso come verranno gestiti?

"Gli archeologi li puliranno e catalogheranno. Poi in futuro studieremo il da farsi sul come metterli in mostra per farli conoscere al pubblico".

I risultati del primo anno di ricerche sono stati già presentati a livello europeo?

"Sì, in via preliminare al IV Congreso Internacional del Cisem, tenutosi a Cuenca (Spagna), dal 7 al 9 novembre 2022".