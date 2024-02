Fiumana, la villa ‘resiliente’. Un convegno sugli scavi

Alla luce delle due campagne di scavo realizzate nel 2022 e nel 2023 e in preparazione della terza, in programma per la prossima estate, i riflettori si riaccendono sulle ‘Nuove ricerche e scavi nell’area della villa di Fiumana’. Questo è il titolo del pomeriggio di studi che si terrà domani, con inizio alle 14.30 presso il teatro comunale di Predappio di via Marconi 15. L’incontro, organizzato dal Comune di Predappio, dall’Università di Parma e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Predappio, Roberto Canali, della soprintendente, Federica Gonzato, e della vicedirettrice del Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell’università di Parma, Luana Salvarani.

La prima sessione del convegno sarà inaugurata dal direttore dello scavo, Riccardo Villicich (università di Parma), che si occuperà della "scomparsa e ricomparsa" del monumento della villa di Fiumana. La documentazione della stessa nell’archivio dell’ex Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia-Romagna sarà, invece, oggetto della trattazione di Romina Pirraglia, funzionaria archeologa della Soprintendenza.

Spetterà poi ad Emanuela Gardini (archeologa libera professionista) e a Luciana Saviane (università di Parma) la presentazione di un approfondimento sui "Saggi stratigrafici nel settore occidentale: fasi romane e tardo antiche". Chiuderà la prima parte dei lavori Marco Gregori (università di Parma), con una panoramica sulle "Indagini preliminari nell’area del padiglione orientale: le terme".

La seconda sessione dell’incontro riprenderà, affrontando l’approccio multitecnico allo studio dei rinvenimenti ceramici della villa di Fiumana, a cura di Danilo Bersani, Luciana Saviane, Laura Fornasini e Luciana Mantovani (università di Parma). Al centro dell’intervento successivo, di Alessia Morigi (università di Parma), ci saranno proprio le ville ‘resilienti’ di Galeata e Fiumana, mentre la relazione conclusiva sarà affidata a Carla Sfameni (prima ricercatrice, Cnr, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - Ispc), che prenderà in esame le nuove ricerche e scavi nelle ville tardoantiche in Italia. Commenta il sindaco Canali: "Dato che si tratta di una manifestazione storico-culturale molto importante per il nostro territorio, l’evento è aperto alla cittadinanza e agli appassionati di ricerche storiche".