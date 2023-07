Fiumana, ripartiti gli scavi alla villa augustea

Il 19 giugno è ripartita la seconda campagna di scavo nel sito di Fiumana, che riguarda una presunta villa romana augustea. Le ricerche archeologiche proseguiranno per un mese anche quest’anno, grazie alla collaborazione fra Comune di Predappio, promotore del progetto, l’università di Parma e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, rappresentata dall’archeologa Romina Pirraglia. Gli scavi, con permesso triennale del ministero, sono diretti dal professor Riccardo Villicich dell’Università di Parma, affiancato da Alessia Morigi del medesimo ateneo, con il coordinamento di Marco Gregori, Emanuela Gardini e Luciana Saviane. Spiega il sindaco Roberto Canali: "L’équipe della missione archeologica quest’anno è composta da studenti di archeologia e da studenti di Istituti superiori di Parma e Mantova, che hanno aderito al progetto di orientamento Pcto ‘Uno scavo per tutti’, diretto dallo stesso Villicich". Aggiunge Canali: "Gli scavi hanno permesso di fare nuova luce su questo straordinario contesto archeologico. La storia del sito è incentrata su una villa urbano-rustica di età augustea, assolutamente prestigiosa, come dimostrano gli arredi rinvenuti, riconducibile con tutta probabilità a un personaggio pubblico dell’alta aristocrazia di Forlì (Forum Livi), cui si sovrappone in età tardo antica un grande complesso articolato in padiglioni, distribuito su una superficie estesissima".

Nella breve campagna di scavo del luglio del 2022, "le indagini archeologiche – aggiungono gli archeologi - hanno permesso di localizzare e indagare un vasto edificio databile fra il IV e il V secolo d.C., solo in parte individuato e scavato nel 1962 da Giovanna Bermond. Di questa costruzione, definita recentemente ‘Quadrifoglio di pietra’ (per la sua originale forma quadrilobata), lo scorso anno è stata portata in luce una serie di vani conclusi con un motivo architettonico a croce greca. Sempre negli ultimi giorni di scavo della prima campagna, sono state individuate le terme della imponente residenza tardo antica". I risultati del primo anno di ricerche sono stati presentati in via preliminare al IV Congreso Internacional del Cisem, tenutosi a Cuenca (Spagna), dal 7 al 9 novembre 2022. Commenta l’assessore alla cultura e vicesindaco Luca Lambruschi: "Le originali e fantasiose forme architettoniche adottate per la costruzione dei padiglioni della villa di Fiumana rendono questo complesso assolutamente unico, inserendolo, a buon diritto, fra le evidenze archeologiche più interessanti della Romagna".

Venerdì 14 luglio a Fiumana, alle 18 presso la sede dell’Articolo 3, verranno presentati i risultati della campagna di scavo, con una visita guidata da parte del professor Villicich, direttore degli scavi.

Quinto Cappelli