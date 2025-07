Fiumana, ripartono gli scavi alla villa romana

È ripartita la quarta campagna di scavi nel sito della villa romana a Fiumana di Predappio. Le ricerche, in concessione all’Università di Parma, sono dirette da Riccardo Villicich, archeologo classico e docente di metodologia della ricerca archeologica dell’Università. Il professor Villicich è coadiuvato da un’équipe composta dal dottor Marco Gregori e dalle dottoresse Emanuela Gardini e Luciana Saviane. Allo scavo, che durerà fino al primo agosto, partecipano anche trenta studenti degli atenei di Parma, Bologna e Bari, ai quali si aggiungono quelli degli istituti superiori di Parma (Licei Romagnosi, Marconi e Bertolucci), Piacenza (Liceo Colombini) e Fidenza (Liceo Paciolo-D’Annunzio), che hanno aderito al Pcto ‘Uno scavo per tutti’. Il prossimo anno la partecipazione al progetto Pcto sarà aperta anche agli studenti dei licei di Forlì.

Spiega il professor Riccardo Villicich: "I principali obiettivi della quarta campagna, oltre alla prosecuzione dello scavo delle terme (portate parzialmente in luce lo scorso anno), prevedono l’acquisizione di nuovi dati sull’ubicazione del settore residenziale del complesso tardoantico e sulle precedenti fasi romane, riconducibili ad una lussuosa villa, arredata con decorazioni scultoree di alta qualità. Dopo i primi giorni di scavo, gli archeologi anticipano importanti scoperte relative alle fasi romane della villa: un peristilio, con pavimentazione molto ben conservata, e il rinvenimento di un’area di necropoli pertinente al sepolcreto della residenza. Tra i materiali rinvenuti sono stati recuperati frammenti di un’ara funeraria e iscrizioni varie". Aggiunge il responsabile scientifico dello scavo: "Il progetto di ricerca trae forza dalla sua vocazione interdisciplinare, che vede coinvolti anche altri due Dipartimenti dell’Ateneo parmense: il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale e il Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche. Contribuiscono perciò alle ricerche anche le informazioni acquisite grazie alle indagini geofisiche condotte sul campo e i nuovissimi dati forniti dalle analisi di laboratorio sui materiali ceramici e lapidei dello scavo. Fondamentale, per il raggiungimento dei risultati fin qui ottenuti, è poi la collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e il supporto fornito dal Comune di Predappio". Conclude il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "I risultati della quarta campagna di ricerche archeologiche saranno presentati al termine dello scavo, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto".