Fiume Rabbi, finiti i lavori. Cantiere da 450mila euro
15 ago 2025
REDAZIONE FORLÌ
Fiume Rabbi, finiti i lavori. Cantiere da 450mila euro

Ricostruita una parete franata lungo il corso d’acqua a Trivella di Predappio. Dopo l’alluvione, una rete metallica è ancorata alla roccia per evitare crolli.

L’alveo del fiume Rabbi e, più sopra, la rete sulla parete rocciosa. L’intervento comprendeva la ricostruzione della sponda

Si sono conclusi in località Trivella di Predappio i lavori di consolidamento della parete franata, dopo il crollo del muro nell’alveo del fiume Rabbi. A seguito dell’erosione attivata dalle piene del maggio 2023 e dalle successive abbondanti piogge cadute nel comune romagnolo, l’acqua del torrente aveva scalzato e ribaltato il muro alla base della scarpata e gravemente danneggiato la parete ‘krainer’, un muro in legno e pietrame.

Dopo aver riprofilato la sezione fluviale, si è proceduto alla ricostruzione della difesa di sponda in massi ciclopici e a realizzare la sovrastante parete krainer. Il versante in erosione è stato protetto con una rete metallica accorpata a ‘biostuoia’ e ancorata al substrato roccioso con chiodature. L’intervento, finanziato con 450mila euro dall’ordinanza 8/2023 del commissario straordinario (allora c’era ancora Francesco Paolo Figliuolo), è stato progettato e seguito dai tecnici dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Va ricordato che durante l’alluvione del maggio 2023 il Comune di Predappio ebbe molte strade comunali e provinciali interrotte, una casa crollata (a Porcentico) e un ponte distrutto (quello tra Predappio e Fiumana, ora ricostruito).

