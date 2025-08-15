Fiume Rabbi, finiti i lavori. Cantiere da 450mila euro

Si sono conclusi in località Trivella di Predappio i lavori di consolidamento della parete franata, dopo il crollo del muro nell’alveo del fiume Rabbi. A seguito dell’erosione attivata dalle piene del maggio 2023 e dalle successive abbondanti piogge cadute nel comune romagnolo, l’acqua del torrente aveva scalzato e ribaltato il muro alla base della scarpata e gravemente danneggiato la parete ‘krainer’, un muro in legno e pietrame.

Dopo aver riprofilato la sezione fluviale, si è proceduto alla ricostruzione della difesa di sponda in massi ciclopici e a realizzare la sovrastante parete krainer. Il versante in erosione è stato protetto con una rete metallica accorpata a ‘biostuoia’ e ancorata al substrato roccioso con chiodature. L’intervento, finanziato con 450mila euro dall’ordinanza 8/2023 del commissario straordinario (allora c’era ancora Francesco Paolo Figliuolo), è stato progettato e seguito dai tecnici dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Va ricordato che durante l’alluvione del maggio 2023 il Comune di Predappio ebbe molte strade comunali e provinciali interrotte, una casa crollata (a Porcentico) e un ponte distrutto (quello tra Predappio e Fiumana, ora ricostruito).

