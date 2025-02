Fiumi di soldi e dubbi. Lattuca striglia Sogesid: "Non dà segni di vita"

Oltre 100 persone hanno partecipato alla riunione organizzata in Provincia, nella quale i responsabili dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e Protezione civile hanno illustrato lo stato di avanzamento e progettazione dei lavori riguardanti la sicurezza delle tre aste fluviali che interessano il territorio del forlivese: Montone-Rabbi, Ronco-Bidente e Bevano.

I fondi a disposizione per la messa in sicurezza sono circa 56 milioni, di questi oltre la metà sono inerenti a lavori che sono ancora in fase di progettazione. A introdurre i tecnici è stato lo stesso presidente della Provincia, Enzo Lattuca. "I lavori in questione non risolvono il problema – ha ricordato –, ma porteranno il territorio ad avere una situazione migliore rispetto a quella che avevamo prima dell’alluvione. Dovremo aspettare i piani speciali e i lavori da essi derivanti per poter avere una messa in sicurezza ancora maggiore".

Per il Montone-Rabbi sono disponibili 43 milioni di euro, di cui 6,5 milioni sono già stati spesi per le opere di somma urgenza, altri 8 milioni si stanno spendendo in lavori già avviati, mentre il grosso dei lavori devono ancora essere progettati. Tra gli interventi più attesi vi è quello lungo il tratto che va da ponte Schiavonia fino al ponte della ferrovia. E’ previsto uno sbancamento di circa 66mila metri cubi di detriti sedimentati nel corso dei decenni. Il cantiere prenderà il via non appena sarà terminata la bonifica degli ordigni bellici. A San Lorenzo in Noceto si interverrà sul nodo idraulico della briglia: verrà risezionato il corso d’acqua per una lunghezza di circa 2,5 chilometri. A Predappio si interverrà su una frana nella sponda del fiume. Mentre a Ladino-Villa Rovere si interverrà al risanamento completo del tratto dopo i lavori di somma urgenza che sono già stati eseguiti. Nei tratti collinari dei due fiumi sono previsti 28 interventi puntuali lungo il Montone e 25 lungo il Rabbi; si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, rimozione di materiale, taglio della vegetazione e sistemazione delle sponde. Le successive opere, che comportano il rinforzo dei corpi arginali lungo tutto l’asse, sono in carico a Sogesid, una società statale di ingegneria di lavori pubblici. Proprio sulla società il presidente Lattuca è intervenuto per precisare: "Non abbiamo segnali di loro vitalità, non ci danno l’impressione che siano operativi come dovrebbe essere – ha sottolineato il presidente –. Questo per noi è un motivo di forte preoccupazione. Lo abbiamo riportato anche quando abbiamo incontrato il nuovo commissario".

La preoccupazione è che già ora gli uffici territoriali sono sotto forte pressione. "Stiamo gestendo lavori che sono 3 o 4 volte superiori a quello per cui è tarata la struttura, nei piccoli comuni si parla anche di 10 volte sopra – ha rimarcato Lattuca –. Speriamo di non arrivare a dover fare noi anche i lavori che dovrebbe fare Sogesid". Sul Ronco il principale intervento riguarda le casse di espansione, con opere per il loro corretto funzionamento. Per il tratto collinare, invece, sono 23 gli interventi diffusi lungo tutta l’asta. Anche sul Bevano verrà realizzata un’area di espansione, da realizzare a Panighina, con una capienza di 187mila metri cubi.