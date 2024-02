Fiumi sotto osservazione: "Argini da monitorare. Schiavonia, liberare ora il ponte dai detriti"

L’inverno, per ora, è stato carente di piogge, ma questo non basta a rassicurare gli abitanti dei quartieri già colpiti dall’alluvione: il disastro della primavera scorsa, infatti, è stato la riprova del fatto che una lunga siccità non fa che aggravare le conseguenze di precipitazioni copiose e improvvise. In quest’ottica, il consigliere regionale leghista Massimiliano Pompignoli fa un appello alla giunta chiedendo di "definire quali siano i lavori di ripristino previsti per la totale e definitiva messa in sicurezza del quartiere Romiti, con particolare attenzione al ponte di Schiavonia e al sottostante fiume Montone", ricordando come l’alluvione abbia "provocato ingenti danni e situazioni critiche, ad oggi ancora disastrose, in quasi tutti i fiumi del territorio". Il consigliere afferma anche che "determinati territori vivono ancora, a distanza di quasi nove mesi, senza gli argini dei fiumi, ancora distrutti, mai ripristinati e con quantità impressionanti di detriti, tronchi e rami dentro i corsi fluviali".

Per il leghista, nell’area ricadrebbe anche il fiume Montone, soprattutto nella zona del quartiere Romiti e del ponte di Schiavonia. L’interrogazione è stata discussa in commissione Territorio, ambiente e mobilità, in Regione presieduta da Stefano Caliandro.

"Già nel novembre scorso – continua il consigliere – si è verificato un rapido innalzamento del fiume Montone non per il quantitativo di pioggia caduta, ma a causa di detriti, tronchi e rami che hanno bloccato il corso fluviale proprio sotto il ponte di Schiavonia. Facendo un rapido sopralluogo, si nota chiaramente la totale incuria dell’alveo e del ponte stesso: a ben vedere, infatti, solo un arco del ponte è ‘libero’ mentre l’altro è completamente ostruito da una vera e propria montagna di detriti e fango che occlude del tutto il libero passaggio del fiume, con le chiare conseguenze del caso". Pompignoli, in particolare, chiede il dettaglio degli interventi di messa in sicurezza previsti nella zona e anche "quale sia il progetto di ripristino integrale degli argini e degli archi del ponte e le tempistiche di realizzo".

La vicepresidente e assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo, ha risposto che "oltre agli interventi di somma urgenza, con un’ordinanza è previsto – e la progettazione è già avviata – un intervento importante nelle golene private dove la Regione abbasserà i piani golenali per ottenere una maggiore capacità di laminazione. I lavori sono previsti entro l’estate. Avremmo, però, bisogno di lavorare in commissione sui piani speciali. La messa in sicurezza è dovuta sì agli interventi, ma anche ai piani speciali che sono allo studio con il commissario. Il 31 marzo ci sarà la prima impostazione dei piani speciali e il 30 giugno l’elenco delle opere. Sarebbero utili due passaggi in commissione per l’analisi della strategia di ricostruzione". Pompignoli ha replicato di essere "parzialmente soddisfatto", specificando che "non possiamo aspettare tanto. La preoccupazione dei cittadini è per le piogge di aprile e maggio e serve una soluzione per tranquillizzarli".

Sofia Nardi