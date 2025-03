Flamigni, convegno annuale e seconda edizione del concorso

Nel 2024 si è svolta la prima edizione del concorso ‘Il diritto di pensare’, dal titolo dell’ultima opera del medico forlivese Carlo Flamigni (1933-2020), pubblicata per Ananke Lab Torino nel 2020, che in otto volumi ripercorre la storia della ‘Querelles des femmes’. L’opera è ora interamente scaricabile, grazie alla volontà di Marina Mengarella Flamigni da ildirittodipensare.carloflamigni.it.

Ora Forlì torna a ricordare Flamigni, ricercatore, pioniere della fecondazione assistita di rilevanza internazionale, annunciando la seconda edizione del concorso, questa volta sul tema ‘I roghi’. All’autrice o autore dei primi due miglior saggi, sarà assegnato un premio di 1.000 euro come contributo agli studi universitari.

I dettagli verranno presentati al convegno annuale in memoria del professor Flamigni giunto alla sua quarta edizione, che si terrà sabato 22 marzo nel salone comunale dalle 10.30 alle 13, e che vede come relatori: Marina Mengarelli Flamigni; Thomas Casadei, Unimore; Silvia Camporesi, Università KU Leuven; Francesco Di Tano, Unibo, e Maurizio Mori, Comitato Nazionale di Bioetica. Il Convegno è aperto alla cittadinanza, non c’è bisogno di prenotazione. È richiesta invece la prenotazione delle classi interessate entro il 12 marzo alla referente Silvia Camporesi: consultalaicafo@gmail.com.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta Laica Forlivese, di cui era presidente fondatore Flamigni, e dalla Consulta di Bioetica Onlus, con la collaborazione di Nuova Civiltà delle Macchine, Auser Volontariato Forlì, Istituto Laici Italiani e il supporto della Fondazione Cassa dei Risparmi e di Marina Mengarelli Flamigni.