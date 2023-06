Flash mob alla Mille Miglia "L’emergenza non è finita"

Alla Mille Miglia con pala e stivali: un flash mob che ha preso le mosse dall’incontro di oltre 150 persone che, nei giorni scorsi, si sono ritrovate in piazzetta delle Operaie per confrontarsi sull’emergenza ancora in corso, in seguito all’alluvione dello scorso 17 maggio. In quella sede numerosi abitanti dei quartieri alluvionati, ma anche cittadini solidali, realtà organizzate e volontari hanno sentito l’esigenza di ritrovarsi per condividere le proprie esperienze, cercando insieme un modo per continuare a catalizzare l’attenzione su un problema ancora in corso che, però, rischia di essere dimenticato, cannibalizzato da altre notizie ed emergenze nuove, finendo per scomparire troppo presto dall’attenzione pubblica.

Così è nata l’idea di farsi trovare, martedì, lungo il ponte di Schiavonia, ai lati della sfilata di auto d’epoca, muniti di spazzoloni, pale e di quegli stessi stivali infangati che, nelle scorse settimane, sono serviti per attraversare la melma lasciata dalla piena del fiume Montone.

Il ponte di Schiavonia, dopo una chiusura durata oltre tre settimane, è stato riaperto venerdì sera, in ritardo rispetto ai tempi previsti per consentire ad alcuni autospurgo di terminare il loro lavoro e il passaggio della Mille Miglia sarà un evento-simbolo dopo il disastro che ha isolato Romiti e Cava dal resto della città. "In un contesto in cui la narrazione predominante è quella di una città e di una Regione pronte a ripartire – sottolineano gli ideatori del flash mob – vogliamo portare alla corsa un simbolo che comunichi come l’emergenza non sia finita e l’attenzione pubblica debba rimanere alta".

Sofia Nardi