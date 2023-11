Flash mob all’Istituto Areonautico. Una rosa rossa per ogni donna uccisa

Venerdì mattina studenti e professori delle classi quarte e quinte dell’Istituto Aeronautico sono stati impegnati in un flash mob contro la violenza di genere promosso dalle insegnanti Cristina Aguzzoni e Loredana Para. Dopo il saluto della dirigente Maura Bernabei, i ragazzi hanno incontrato l’avvocata Carla Ciani specializzata in diritto di famiglia e l’ex studentessa dell’Itaer Gloria Forlazzi, oggi impegnata ad accogliere le donne che hanno subìto maltrattamenti in un centro antiviolenza. La parte più commovente dell’evento è stato il flash mob dove gli studenti e le studentesse hanno letto il nome, l’età e il modo in cui sono morte le 107 donne vittime di femminicidio nel 2023. Per ognuna delle scomparse, sono state appoggiate su una panchina rossa una rosa da parte dei ragazzi e scarpe rosse dalle ragazze. Un silenzio toccante ha avvolto il momento della lettura dei nomi delle vittime, al termine della manifestazione insegnanti e studenti si sono abbracciati commossi.