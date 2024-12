Flashdance - Il Musical al Gran Teatro PalaGalassi: emozioni anni Ottanta

La magia del teatro incontra l’energia degli anni Ottanta: sabato 14 alle ore 21 il Gran Teatro PalaGalassi accoglierà ‘Flashdance - Il Musical’, uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Con la regia di Enzo Paolo Turchi, una produzione Luna di Miele e un cast di grande talento, lo spettacolo promette di far rivivere al pubblico l’emozione senza tempo del celebre film cult. La brillante scrittura di Fabio Busiello e l’interpretazione di un cast d’eccezione, composto da Alex Belli, Teresa Del Vecchio e della showgirl, Carmen Russo, daranno vita a una storia fatta di sogni e passione.

Flashdance è un film musicale uscito nel 1983. La pellicola racconta la storia di Alex Owens (interpretata da Jennifer Beals), una giovane donna di Pittsburgh, che lavora di giorno come saldatrice e di notte come ballerina in un club. Nonostante le difficoltà, la giovane sogna di essere ammessa a una prestigiosa scuola di danza della città per diventare una ballerina professionista. La sua determinazione però è messa alla prova da ostacoli personali e sociali, tra cui le sue insicurezze e una relazione complicata con il suo capo, Nick Hurley.

Con il supporto degli amici e grazie alla sua perseveranza, Alex trova il coraggio di affrontare un’audizione decisiva, esibendosi in una performance memorabile che celebra il potere della passione e dell’impegno nel perseguire i propri sogni.

Quando uscì il film ebbe un enorme successo commerciale, incassando in tutto il mondo circa 201,5 milioni di dollari al botteghino, a fronte di un budget di produzione di soli 7 milioni. Solo negli Stati Uniti, la pellicola guadagnò circa 92 milioni di dollari, diventando uno dei maggiori successi cinematografici dell’anno.

Al PalaGalassi verranno riportate in scena anche le coreografie di Flashdance, che spaziano dalla danza classica alla moderna fino alla breakdance, tutto corredato da una colonna sonora iconica. Tra i brani indimenticabili anche ‘What a feeling’, che trasporterà gli spettatori nella magia di uno dei film più amati di sempre.

Radio Subasio del Gruppo Mediaset è media partner ufficiale di tutti gli eventi al Gran Teatro PalaGalassi. I cancelli apriranno alle 19.30, mentre la biglietteria sarà operativa dalle 18.30. I biglietti, disponibili anche sul circuito TicketOne, partono da 28,75 euro per il secondo anello e arrivano a 51,75 euro per il parterre. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i sei anni accompagnati da un adulto.