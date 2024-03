Flashmob contro il gasdotto: "Più impegno per le rinnovabili"

Si è svolto ieri mattina in piazza Saffi il flashmob, organizzato da Legambiente, per dire no alla realizzazione del gasdotto Linea Adriatica e al rigassificatore di Ravenna. I proponenti chiedono norme più stringenti sulle emissioni di metano nel settore energetico. Alla manifestazione hanno aderito anche altre sigle: erano presenti Wwf, Fridays For Future e Alternativa Verdi Sinistra. "No alle fonti fossili in Emilia-Romagna, no alla realizzazione di nuove infrastrutture come la dorsale Adriatica di Snam e il Rigassificatore di Ravenna. Serve un maggior impegno verso le rinnovabili e un futuro energetico davvero sostenibile". Questo il messaggio che Legambiente ha lanciato da Forlì nell’ambito della seconda edizione della campagna nazionale ‘C’è puzza di gas’. In regione, denuncia Legambiente, ad oggi sussiste una forte dipendenza da fonti fossili a discapito delle rinnovabili: Una scelta anacronistica su cui chiede un’inversione di rotta.