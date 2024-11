"Flusso legato ai supermercati"

Rita Zavalloni gestisce il Sali e Tabacchi di via Bertini dal 1990, prima a un altro civico poi nel 2003 si è spostata nella sua sede attuale. "Nel tardo pomeriggio si formano sempre code, anche perché molte persone si recano a fare la spesa nei numerosi supermercati presenti in questa zona. Per quanto riguarda i parcheggi – continua – noi non abbiamo grandi problemi, perché nelle vicinanze ci sono diversi spazi gratuiti. Certo, bisogna fare qualche passo a piedi". La presenza di grandi catene di distribuzione ha cambiato gli equilibri della via. "Quali possibilità urbanistiche alternative ci potessero essere, non lo so – riflette Zavalloni – ma resta il fatto che per i piccoli negozi è sempre più difficile sopravvivere. Molte attività chiudono o si trasferiscono".