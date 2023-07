Fmi cerca un laureato e un diplomato Domande entro domani

’Fmi’, società multiservizi per Forlì e il territorio, è alla ricerca di personale. Sono due le figure che servono alla società: un ingegnere o architetto con esperienza nel settore lavori pubblici; un diplomato con esperienza in campo informatico. Per la selezione pubblica dei profili, sul sito www.fmi.fc.it sono consultabili i due bandi.

Per candidarsi serve la compilazione e l’invio di alcuni moduli che si trovano sul sito, allegando anche il curriculum vitae e un valido documento d’identità. Le candidature sono da presentare entro domani.