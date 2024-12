Fnac Darty detiene il 96,7% del capitale

Si è conclusa anche la proroga dell’ultimo periodo di apertura dell’offerta per l’acquisto e lo scambio delle azioni Unieuro, che sono state raccolte da Fnac Darty e Ruby Equity Investment, i due operatori francesi che detengono la piena maggioranza dell’azienda con quartier generale a Forlì. Fnac Darty, detiene ora il 96,7% del capitale di Unieuro. Si conclude così un’operazione partita in estate, che ha visto il gruppo transalpino scalare con successo il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. La società ora controlla un gruppo con ricavi potenziali di 10 miliardi, protagonista nel Sud Europa con oltre 1500 negozi e 30mila dipendenti.

g.b.