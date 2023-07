Focus con gli esperti "Danni da riparare subito E operare sul territorio in base al nuovo clima"

Sala Mazzini gremita venerdì sera per un incontro partecipato e un dibattito talvolta persino acceso sul tema ‘Dall’alluvione alla ripartenza, strategie e soluzioni per uscire dall’emergenza in sicurezza’. L’evento, organizzato da Azione, ha visto i contributi scientifici di Andrea Nardini, ingegnere idraulico e divulgatore che ha parlato di riqualificazione fluviale e post alluvionale, e di Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei geologi, che ha descritto la situazione e i possibili scenari futuri.

"E’ stato il primo evento aperto al pubblico – spiega Umberto Orlati, segretario provinciale di Azione – interamente dedicato a un piano di recupero e ripristino dei quartieri alluvionati. Abbiamo analizzato la tragedia dello scorso maggio e riflettuto tutti insieme per affrontare l’emergenza e uscirne il prima possibile". In platea rappresentanti del mondo del lavoro, dell’impresa e del sindacato e diversi forlivesi che hanno subìto pesanti danni provocati dall’alluvione.

"La nomina del generale Figliuolo, che aspettiamo in Romagna, a commissario straordinario – afferma il sindaco Gian Luca Zattini – deve portare con sé i ristori necessari al territorio. Occorre avere un portafoglio per affrontare subito le priorità della ricostruzione. E’ una questione fondamentale, perché è a rischio la tenuta sociale e non possiamo arrivare all’autunno in una situazione di incertezza. Il gruppo di 60 esperti che forma la squadra di Figliuolo va ristretto ed è necessaria una regia che renda subito operativa la macchina della ricostruzione. I soldi dell’alluvione di Villafranca del 2019 – ricorda il sindaco – sono arrivati nel 2022: un esempio non percorribile vista la drammatica situazione attuale".

Andrea Nardini, esperto di gestione delle risorse idriche, spiega come siano necessari "investimenti sul corridoio fluviale e sulle infrastrutture che riguardano i fiumi. Le autorità di bacino hanno fatto passi avanti a parole, in un percorso lento basato su concetti superati e norme complesse e le casse di espansione a Forlì hanno funzionato, ma non sono state sufficienti. Dobbiamo imparare a convivere con il rischio, adattando le nostre città alle nuove condizioni climatiche, anche perché non possiamo fermare l’acqua".

Il geologo Paride Antolini sottolinea come "il nostro territorio sia stato sempre soggetto storicamente a fenomeni alluvionali, ma quello di maggio è stato un eccezionale. Occorre sistemare con urgenza le zone montane devastate dalle frane per non costringere la popolazione ad abbondare quelle aree".

Hanno partecipato al dibattito Mauro Neri di Confcooperative, Carlo Alberto Favoni Miccoli di Confagricoltura e Anna Lisa Pantera di Uiltucs, che hanno rappresentato le difficoltà del settore agricolo e del commercio, ma anche la volontà di ripartire. Roberto Grillini, membro dell’Assemblea cittadina oltre l’alluvione, ha chiesto al sindaco un confronto con la sua amministrazione "non avendo avuto ancora risposte alle domande poste dal 14 giugno".

Gianni Bonali