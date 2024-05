Focus sul centro. La lista ‘RinnoviAmo Forlì’ lancia un questionario

Il centro storico è uno degli argomenti caldi di questa campagna elettorale, così come lo è stato per le amministrative di 5 anni fa e durante quasi tutta la passata amministrazione. Tra chi lo reputa peggiorato e chi intravede una luce in fondo al tunnel, la diatriba continua. Anche durante lo scorso dibattito tra candidati, svoltosi in Camera di Commercio e promosso da Cna Forlì, è stato oggetto di botta e risposta tra i diversi schieramenti, con prese di posizione spesso dettate dallo schieramento politico a cui si appartiene.

Ora la lista ‘RinnoviAmo Forlì, che alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno appoggia la candidatura di Graziano Rinaldini, promuove, per opera del gruppo di lavoro dedicato appunto al centro storico, un sondaggio per l’ascolto dei cittadini in merito alle problematiche, vecchie e nuove, presenti nel cuore della città. Questo avverrà attraverso la divulgazione di un apposito questionario che può essere compilato in presenza, con il supporto dell’intervistatore, oppure in un secondo momento, in maniera autonoma, dall’intervistato stesso. È disponibile sia nella forma cartacea che nella forma on line (è possibile trovare il questionario sul sito rinnoviamoforli.it). Il tempo di compilazione – avvertono gli oganizzatori – non supera in media i cinque minuti totali.

"Il questionario contiene domande volte a comprendere quali siano i motivi per cui ciascuno dei rispondenti frequenti il centro storico – spiegano gli organizzatori –, quali le infrastrutture e i servizi utilizzati per raggiungerlo e quali gli aspetti modificabili per migliorarne la vivibilità e il decoro. La nostra finalità è anche quella di indagare quali possano essere le possibili azioni per favorire una residenzialità appetibile, per restituire attrattiva alle attività commerciali e quali possano essere gli interventi che consentano di migliorare la percezione di sicurezza". Ogni domanda prevede molteplici risposte ‘chiuse’. A seguito dell’elaborazione dei questionari ricevuti verrà redatto un rapporto conclusivo che sarà illustrato in un incontro pubblico il prossimo 30 maggio alle ore 18 al circolo Asioli in corso Garibaldi 280.

