Foglietta e Bellini, Santa Sofia li ricorda

Il 12 e 15 settembre del 2015 Santa Sofia perse il pittore incisore Enzo Bellini e il giornalista scrittore Luciano Foglietta. A dieci anni dalla loro scomparsa l’amministrazione comunale, in collaborazione con Sophia in libris, organizza domani ‘Legami d’arte e parole: ricordando Enzo e Luciano’.

Il programma della giornata prevede, alle 16, l’intitolazione in via della Repubblica (a fianco della Galleria d’arte Stoppioni e della scuola dell’infanzia) nella zona delle ‘Scalinate’, a Enzo Bellini del rinnovato parco pubblico attrezzato con giochi per bambini, con gli interventi dell’amministrazione comunale, dei famigliari dell’artista e dei rappresentanti della ditta Agrofertil che ha finanziato l’intervento.

A seguire alle 17, al Teatro Mentore, interverranno l’assessora alla cultura Chiara Bellini, il critico d’arte Orlando Piraccini, lo storico Gabriele Zelli e il giornalista del Carlino Oscar Bandini. A seguire proiezione del docufilm realizzato da Carlo Bresciani. Modera l’assessore al turismo Franco Locatelli.

L’avventura artistica di Bellini, fatta di esposizioni, cataloghi e importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, parte con la mostra a La Nuova Sfera a Milano e prosegue poi per tutta la vita. Le sue opere (disegni a china, incisioni all’acquaforte e oli). sono presenti non solo nelle più importanti gallerie italiane, ma anche in molte città europee, da Madrid a Losanna, da Ginevra a Helsinki e negli Usa.

Luciano Foglietta giornalista e scrittore a lungo decano dei giornalisti della regione e penna del Resto del Carlino, sdoganò dalla fine degli anni ‘50 i territori collinari e montani della Romagna toscana e di Santa Sofia ("il paese di frontiera"), del garibaldinismo, dell’anarchismo e del socialismo, facendo conoscere questa singolare enclave territoriale e culturale nel senso più ampio in decine di riviste, periodici, quotidiani, alla radio, alla tv attraverso microstorie, racconti, romanzi e le storie di personaggi come Torquato Nanni, Arpinati, Nenni e Mussolini ‘amici nemici’.

"Non è casuale la scelta di intitolare questo parco ad Enzo Bellini – commenta la sindaca Ilaria Marianini –. Il parco è vicino alla galleria Stoppioni e alla scuola materna e Bellini amava fare visita ai bambini che, a loro volta, rimanevano affascinati dai paesaggi innevati e dagli animali raffigurati nelle sue opere. Un legame concreto quindi come c’è tra Luciano Foglietta e la nostra Biblioteca Comunale, che gli è stata intitolata nel 2017. Oltre a questo, Bellini e Foglietta erano amici e nutrivano profonda stima l’uno per l’altro, tanto che molte copertine dei libri di Luciano sono state realizzate proprio da Enzo, a riprova del vero legame che c’era tra questi santasofiesi".