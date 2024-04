Fogne da rifare? C’è una possibilità: "Il clima è cambiato, adeguiamole"

La rete fognaria cittadina non è più capace di rispondere alle esigenze imposte dalla crisi climatica che porta con sé eventi estremi, proprio come quello dello scorso maggio. Lo hanno ribadito più volte, nel corso dei mesi, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta, dopo vari episodi anche in giugno e settembre. Ora, a quasi un anno dall’alluvione, la società patrimoniale Unica Reti e i 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena annunciano un’importante novità: "Il servizio di gestione integrata delle acque meteoriche – ovvero la pioggia – viene affidata dal 1° gennaio 2025 al gestore del servizio idrico". Ovvero Hera. Un passaggio, quello delle cosiddette ‘fogne bianche’, che dovrebbe portare a maggiori convenienze economiche e gestionali.

Proprio Hera, col supporto tecnico di Envia, ha svolto la ricognizione fin dal 2022 su 827 chilometri di rete fognaria nel territorio di Forlì-Cesena per totale di 1.471 scarichi e 138.360 caditoie: ieri sono stati presentati i risultati. Si tratta, scrive una nota dell’azienda, "di un patrimonio da potenziare e adattare per rispondere al meglio alle sfide rappresentate dal cambiamento climatico". Bellavista segnala che "è stata prodotta una mappatura puntuale che potrà orientare con efficacia la necessaria azione di analisi delle criticità di drenaggio urbano. Di particolare rilievo il fatto che il lavoro di ricognizione svolto abbia prodotto una mappatura comprendente numerosi interventi di necessario adeguamento infrastrutturale che potranno essere candidati al finanziamento sui fondi speciali Stato-Regione per il contrasto al dissesto idrogeologico".

Si apre dunque alla possibilità di lavorare effettivamente per adeguare le fognature in vista di eventuali futuri nubifragi. "Il lavoro svolto – è il commento dell’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta – ci mette a conoscenza dello stato attuale dei sistemi di drenaggio urbano ed è propedeutico per predisporre le progettazioni necessarie per la realizzazione di nuove reti da attuare a partire dai quartieri più colpiti dall’alluvione che hanno dimostrato maggiore fragilità".