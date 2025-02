Foibe, commemorate le vittime

Il sindaco Gian Luca Zattini e il prefetto Rinaldo Argentieri hanno partecipato ieri alla cerimonia in via Martiri delle Foibe in occasione del Giorno del Ricordo (foto in alto). Si è deposta una corona commemorativa presso il monumento in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Una delegazione del sindacato Ugl guidata dal segretario Filippo Lo Giudice ha deposto una corona alla lapide che ricorda le vittime delle foibe, collocata nel cuore dei Giardini Orselli (foto qui sopra).