Foietta "Guardare oltre i confini comunali"

Prima uscita pubblica della lista civica ‘Per Santa Sofia Flavio Foietta sindaco’, oggi alle 10,30 con l’inaugurazione della sede del comitato elettorale in viale Roma 10. "La lista – ribadisce il candidato – è formata da persone di ogni estrazione politica, ma del tutto apartitica. Una lista non ‘contro’ qualcuno ma ‘per Santa Sofia’. Vuole avere una visione ampia con un programma che vada oltre i nostri confini comunali, uno sguardo verso tutto il territorio. Puntiamo – aggiunge Foietta – a sinergie con i Comuni vicini, con la creazione di servizi e uffici unici sovracomunali senza dimenticare la lotta alla burocrazia".

Il programma completo è consultabile su www.flaviofoiettasindaco.it, ma nelle pillole del materiale da diffondere tra i cittadini troviamo gli argomenti sui quali i candidati e i simpatizzanti della lista insisteranno nelle ultime e decisive settimane di campagna elettorale che si chiuderà venerdì 7 giugno. In estrema sintesi. Per la viabilità: progetto generale e coordinato di ammodernamento della Bidentina, dallo svincolo della Tangenziale di Forlì a Santa Sofia. Messa in sicurezza e ammodernamento della viabilità locale; utilizzo dei fondi per i danni alluvionali; manutenzione delle strade vicinali affidata alle aziende agricole del territorio. Alla voce completamento opere pubbliche: revisione della gestione della Piazza Matteotti, ampliamento del Cimitero del capoluogo, completamento del Teatro Mentore, parcheggio e rotatoria nella zona Rio Sasso-Milleluci, delle case popolari, del Palazzo Municipale, del Borgo Gentili e dell’area della Filanda e riqualificazione del complesso la Pergola. Recupero della ex sede della Casa di Riposo e della ex zona Arrigoni a Mortano. Parcheggio per la zona Mortano-Cà di Ladri. La lista Foietta non dimentica i problemi delle frazioni, la riqualificazione dei servizi alla persona gestiti dall’Asp, il mantenimento del Punto di primo intervento all’ospedale Nefetti e la riqualificazione del Premio Campigna e del Parco delle sculture. E ancora creazione della Consulta dei giovani, potenziamento Consulta commercianti e creazione di un Tavolo permanente di confronto e ausilio Comune-imprese.

"La lista che mi sostiene – commenta Foietta – è il frutto dell’aspirazione collettiva a superare le sfide della nostra comunità, che hanno segnato l’ultimo decennio. Questa lista è un simbolo di unità e progresso – conclude – basata su valori di condivisione, trasparenza e impegno concreto per il progresso di Santa Sofia". La lista è così composta: Luisa Biondi detta Nelly, operatrice turistica; Fleana Campitelli, insegnante e vicepreside; Morena Ceccarelli coordinatore infermieristico; Liviano Fabbri detto Pisty, volontario; Cristina Mainetti, commerciante; Maddalena Mazzoli, avvocato; Nicole Michelacci, studentessa in architettura; Luca Pace, agente di polizia locale; Bruno Pini, artigiano; Giancarlo Ranieri, dottore in scienze forestali; Paolo Talenti detto Borci, pensionato e Lorenzo Vignali, geometra e imprenditore.