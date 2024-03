Foietta: "Mi candido sindaco di Santa Sofia"

Flavio Foietta, già sindaco di Santa Sofia dal 2004 al 2014 in una coalizione di centrosinistra, ha annunciato che si candiderà nuovamente alla guida del paese nelle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 maggio. La notizia, apparsa in un post nella sua pagina Facebook, nella prima mattinata di ieri, non ha colto tutti di sorpresa perché le voci su un suo possibile impegno amministrativo era conosciuto da una minoranza di cittadini, ma la notizia è corsa velocemente di bocca in bocca rinfocolando discussioni e prese di posizione pro e contro su una campagna elettorale pronta a scaldare i motori subito dopo il periodo pasquale.

In poche righe Foietta di fatto apre la campagna elettorale a Santa Sofia e si contenderà la guida del comune con Ilaria Marianini candidata sindaca per la colazione di centro sinistra. Foietta è stato anche presidente della casa di riposo e poi vicesindaco con delega ai lavori pubblici nell’amministrazione di Luciano Neri, oltre ad essere un esponente della Dc, poi del Ppi, della Margherita prima di transitare nel Pd rappresentandone l’anima cattolica.

"Sono da 10 anni fuori dalla politica attiva – ci tiene a precisare Foietta – e solo le costanti insistenze di amici, conoscenti e cittadini di varia estrazione, mi hanno convinto a mettermi nuovamente in gioco. Sono stato molto titubante fino ad un mese fa, poi ho capito che non potevo più sottrarmi. Lo spirito con cui lo faccio è chiaro: darò vita nelle prossime settimane ad una lista civica trasversale apartitica, nella quale possano riconoscersi indistinatamente idee politiche le più distanti tra di loro, ma che unirò nel nome del buongoverno per ridare slancio e prospettive a Santa Sofia".

"Sia chiaro – aggiunge – la mia sarà una lista propositiva e non contro qualcuno. Sono in grado di riconoscere quello che di buono è stato fatto dal 2014 ad oggi e, in caso di vittoria, i buoni progetti saranno magari aggiornati, ma completati".

Foietta ha puntato molto in qualità di presidente alla organizzazione e alla promozione della Via Romea Germanica, il lungo cammino di fede e cultura che dalla Germania del nord arriva a Roma, ma il germe della politica attiva non si è evidentemente spento. "E’ necessario guardare al nostro paese in una prospettiva più ampia, allargando i nostro orizzonti – scrive nel suo post – organizzando progetti strutturali che coinvolgano le comunità e le realtà interne, nonché soggetti esterni e tutti gli Enti che insistono sul nostro territorio". Una più stretta collaborazione, in forme da studiare, tra i piccoli comuni secondo Foietta va trovata dopo il sostanziale impasse dell’Unione a 14, ma soprattutto al centro della sua azione ci sarà la progettazione complessiva della Bidentina. "Basta con interventi post – precisa – . La Sp4 del Bidente necessita di un progetto preliminare complessivo di adeguamento e messa in sicurezza cui far seguire il definitivo con la ricerca delle risorse. Il modello – continua è quello seguito per la tangenziale di Forlì che ho seguito in qualità di responsabile del procedimento e di firmatario, i primi 3 lotti. In 12 anni siamo passati dall’idea al collaudo. Santa Sofia ha sempre guardato in grande: dalla diga di Ridracoli al Parco nazionale e alla cultura con le collaborazioni con la Biennale di Venezia e il CeuB di Bertinoro, solo per fare alcuni esempi. Bisogna riprendere quella strada".