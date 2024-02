‘Fôla Fulânta’: commedia dialettale stasera al Piccolo

La commedia dialettale ‘Fôla Fulânta’ del Gruppo Teatrale La Compagine, sarà in scena alle 21 al Piccolo di Forlì in collaborazione con Coop. Casa del Lavoratore di Bussecchio e Cumpagnì dla Zercia. Sul palco si incontrano un gruppo di attori forzatamente immobili, poi in loro aiuto arrivano i ricordi delle fiabe romagnole di una volta facendo fare un tuffo nel passato con grande divertimento per tutti. Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543.26355): presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) Prezzo biglietti: 7 euro (posto unico). Info: 0543.26355 – 0543.64300.