Folklore spagnolo insieme al Punta. Umbria Guitar Trio

Al via la seconda fase di Sadurano Serenade, rassegna musicale promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con Magicamente Mozart. Alle 21 in sala Sangiorgi (corso Garibaldi 98) si parte con il Punta Umbria Guitar Trio, composto da Stefano Falleri, Anthony Guerrini e Alessandro Zucchetti, tre chitarristi classici con alle spalle una solida esperienza come solisti e in gruppi cameristici, che si cimenteranno su note provenienti dalla musica folklorica spagnola e danze dal flamenco. I concerti si connotano sempre di significativi messaggi sociali: il tema quest’anno è ‘carcere e giustizia’. Stasera prima dell’esibizione interverrà Barbara Gualandi su ‘Tribunale di sorveglianza e pene alternative’.