Folla ai presepi di Santandrea

Boom di visitatori per il presepe animato nella chiesa di S. Francesco a Meldola realizzato dallo scultore e regista ravennate Davide Santandrea. Molto soddisfatti sia l’associazione culturale Amici del presepio interregionale Romagna che il parroco don Enrico Casadio che ha caldeggiato fortemente l’allestimento. "Non abbiamo potuto contare effettivamente il numero dei visitatori – precisa Santandrea – perché il presepio si visita gratuitamente ed è allestito dentro la chiesa, ma in alcuni momenti c’era la folla. Si può parlare di successo dell’iniziativa tanto che ho proposto al parroco per il prossimo anno di ingrandire ancor di più il presepio a due cappelle laterali della chiesa".

Molto visitati anche i tre grandi presepi animati che Santandrea ha allestito a Castelnuovo di Meldola, all’interno della 5ª edizione di ‘Castelnuovo dei presepi’ con allestimenti nei luoghi storici nei pressi del castello. In Romagna, nella ricorrenza dei 40 anni della sua attività di artista dei presepi, ha allestito nelle gallerie del museo della Cantina sotto la Ca’ de Sanzves che sta riscuotendo successo. "Sono già al lavoro – dice – per omaggiare nel 2023 l’ottavo centenario del presepio che San Francesco d’Assisi fece a Greccio: per l’occasione Meldola diventerà una vera e propria città del presepio con l’aggiunta di una Natività meccanica all’interno della Rocca".

Oscar Bandini