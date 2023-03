Folla di amici e tanti musicisti per ricordare l’amico ‘Gardo’

Grande successo per ‘La festa per Gardo’, ovvero Edgardo Fanti, il musicista, pittore e artigiano di Cusercoli recentemente scomparso a 83 anni. Circa 170 le persone nella sala della Coop culturale 2 Giugno al Bar Giardino, da tutta la valle del Bidente, e centinaia via Facebook. Una serata di musica e di emozioni, come ha ricordato Fabio Petretti, organizzatore assieme a Pier David Fanti: "Da soli si va più forte, assieme si va più lontano".

Un’intera comunità si è messa in gioco per ricordare un amico, anzi per festeggiare il suo 84° ‘compleanno’. Mauro Pondini presentando la serata ha raccontato aneddoti sull’eclettico Gardo e ha detto con orgoglio che "la Val Bidente sa testimoniare la forza dell’unione. I risultati non possono che essere di alto livello, talvolta strepitosi. Questo è quello che siamo e vogliamo condividere indipendentemente da età e pensieri personali". Pondini poi ha ringraziato per il loro impegno Pier Davide Fanti, detto Stromberg (figlio di Edgardo, musicista e batterista dei Khorakhoné), Matilde Petretti (per la grafica), Antonio Dattoli (vicesindaco per montaggio video e diretta Facebook), la Pro loco Chiusa d’Ercole e il fotografo Albano Venturini.

Protagonisti poi i numerosi musicisti saliti sul palco (nella foto di Albano Venturini): The Ammoniaca, i Khorakhané, Fabio Petretti, Massimo Bertaccini, Massimiliano Lombini, Igor Riccardi, Marco Pondini, Matteo Bertaccini, Matilde Petretti, Mario Milanesi, Amerigo Balzani, Michela Rossi, Furio Piolanti, Giorgio Babbini, Mauro Di Tante, Giuseppe Zanca e Stefano Paolini.