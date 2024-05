Folla per l’addio al 26enne Nicolò: "Romiti colpiti da un nuovo dolore. Senza di te, puzzle incompleto"

Ieri, in un tiepido pomeriggio di maggio, una folla attonita e commossa ha dato l’ultimo saluto in Duomo a Nicolò Ulivi, il 26enne forlivese deceduto venerdì pomeriggio in viale Bologna in sella alla sua moto. Sotto l’altare, nella navata centrale, una grande tela, posta su un cavalletto di fianco alla bara, con l’immagine in bianco e nero di Nicolò sorridente. Sul feretro un grande mazzo di rose e calle bianche, a simboleggiare la purezza di una giovane vita spezzata, la macchina fotografica, compagna di mille avventure, e il suo fazzolettone scout.

Nicolò era il figlio del cameraman Deris Ulivi e di Albertina Zuccherelli, candidata al consiglio comunale per la lista civica ‘Forli Cambia’, da molti anni membro attivo della Croce Rossa e vicecoordinatrice del quartiere Romiti. Le tre navate della basilica e il sagrato illuminato dal sole hanno accolto amici e parenti ancora increduli e ammutoliti dalla scomparsa del giovane. In centinaia schierati di fronte all’altare con gli sguardi rivolti al feretro: le magliette rosse dei volontari della Croce Rossa, i fazzolettoni bianchi con la tipica stampa a ruggine romagnola del gruppo scout dei Romiti, fino alle giacche degli amici centauri. Tra la folla anche il sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori Paola Casara e Barbara Rossi, il candidato per il centrosinistra Graziano Rinaldini, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, presidente della Pallacanestro 2.015.

A celebrare la funzione don Loriano Valzania, parroco del quartiere, da sempre legato alla famiglia di Nicolò, insieme ad altri tre sacerdoti. "I Romiti sono colpiti da un nuovo dolore che si aggiunge a quello già vissuto nell’ultimo anno con l’alluvione. Nicolò – ricorda il prete durante l’omelia – aveva una vita piena: era appassionato di fotografia, di basket e di moto; aveva fondato un’azienda di comunicazione insieme agli amici e fin da piccolo ha frequentato la comunità scout del quartiere. Oggi questo progetto di vita si è spezzato e noi dobbiamo fare i conti con questo vuoto e il senso di impotenza". Il pensiero va immediatamente a chi rimane, ai genitori e alla fidanzata di Nicolò: "Ci sono dolori – continua Valzania dal pulpito – che non si possono evitare, possiamo solo darci il tempo per affrontarli. La perdita di un figlio è l’evento più stressante che un padre e una madre possano sperimentare perché rappresenta un’inversione del naturale ordine della vita". Infine, don Valzania ricorda il grande valore dei giovani: "Ricordiamo la loro abnegazione durante i giorni delle esondazioni, dobbiamo prenderci cura di loro perché sono l’oggi della nostra città e l’indomani della civiltà". Le offerte raccolte durante la cerimonia sono state devolute al gruppo scout Forlì 7 dei Romiti per la nuova sede in costruzione.

Sono saliti sul pulpito per dare l’ultimo saluto a Nicolò anche la zia, visibilmente commossa e provata dal dolore, e i colleghi di ‘The Web Factory’: "Il brutto di essere una famiglia, prima che un’azienda, è che perdere un componente significa avere per sempre un puzzle incompleto, niente sarà come più prima. Nicolò è stato il fondatore, l’ha vista nascere e crescere. Non era solo un fotografo ma molto di più – ricorda uno degli amici e compagni di lavoro –: era uno sviluppatore, un imprenditore, ma soprattutto era curioso di imparare, non si tirava mai indietro. Per fortuna possiamo affrontare questo dolore uniti, i momenti passati insieme ci conforteranno".

Dopo i canti finali la funzione si è conclusa sulle note della canzone ‘Beautiful Things’, un inno o, meglio, una straziante invocazione a restare al fianco di chi si ama. Il feretro è stato accompagnato fino al sagrato del Duomo da un lungo applauso dove gli amici hanno reso omaggio a Nicolò e alla sua famiglia liberando in cielo dei palloncini bianchi mentre i motociclisti facevano rombare i motori al massimo dei giri. La bara è stata poi portata al cimitero di San Varano per la sepoltura.