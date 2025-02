Folle corsa in auto di due minorenni. L’alt e la fuga, allertato l’elicottero

Stremata, impaurita, la prima che si ferma è la ragazza. I carabinieri la prendono in consegna dopo quasi mezzora d’inseguimento. Lui invece continua a correre a piedi. Ma il cono di luce dell’elicottero dei militari dell’aeroporto lo inquadra sempre più nitidamente. Così pure lui blocca la sua corsa.Minorenni, entrambi. Studenti forlivesi delle superiori. Con una voglia matta di fare qualcosa di diverso. Che cosa? La macchina. Nessuno dei due ha la patente, ma l’auto (una Toyota, della mamma del ragazzino) è lì a disposizione. A casa non se ne accorge nessuno. Così domenica verso le 22 saltano su e fanno un giretto. In macchina, a 17 anni. Giretto che è costato ai due ragazzini una denuncia alla procura dei minorenni di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale (per aver bucato l’alt) e una sanzione amministrativa per guida senza patente. Non solo, la madre del ragazzo ha dovuto pure pagare il carro attrezzi che ha trascinato la Toyota fuori da un campo dove s’era impantanata (e nel prezzo s’è assommata pure la rimozione d’una gazzella dei militari, anche quella intrappolata nel fango).L’impeto giovanile stava procedendo alla grande. Poi ecco la realtà: una pattuglia dei carabinieri di Castrocaro, sulla strada di Sadurano. Scatta l’alt, verso le 23. Ma loro non hanno la patente. Quindi, scappano. Una fuga all’ultimo respiro a tutta velocità, tra il buio, i campi e le campagne. Da Sadurano a via Campagna di Roma, a Villagrappa, al confine con via dei Sabbioni. Una decina di chilometri.Davanti la macchina coi due minorenni, dietro i carabineri. Prima una pattuglia. Poi due. Poi dalla centrale di Forlì chiedono ausilio alla Compagnia di Meldola. Si aggregano altre due gazzelle. Quattro macchine, 8 militari. Tutti all’inseguimento di quella vettura. Poi i ragazzi, impantanati, abbandonano la Toyota e corrono per i campi. A quel punto i militari chiedono pure l’ausilio dell’elicottero del Ridolfi. Perché in effetti la domanda è: perché quella fuga a tutta velocità? Insomma i militari temono che in quella vettura ad alta velocità ci siano dei pericolosi pregiudicati. E invece, sono due ragazzini.