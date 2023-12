Follesa e Pisani da tutto esaurito. Il duo comico stasera al Fabbri

Tutto esaurito per lo spettacolo di questa sera ‘Ti posso spiegare’ di Katia Follesa e Angelo Pisani al teatro Diego Fabbri. In questa nuova esibizione, che apre la stagione del teatro comico della città, i due artisti parleranno della vita di coppia, con sketches in cui sono accompagnati da ballerini che saranno anche i co-protagonisti della querelle.

Follesa e Pisani ci porteranno, quindi, a casa loro mostrando le dinamiche uomo-donna alle prese con l’organizzazione di un matrimonio. Alla fine, questa cerimonia si farà o no? Per rispondere alla domanda bisogna tornare al momento della proposta e da lì ripartire affrontando le annose questioni che affliggono tutte le coppie alle prese con l’organizzazione di un matrimonio: Dove sposarsi? Quando? Chi invitare? e ancora, dove andare in viaggio di nozze? Inutile precisare che non saranno d’accordo su nulla e se lo diranno senza esclusione di colpi comici; così facendo Katia e Angelo racconteranno un pezzetto della loro vita insieme, sempre all’insegna di uno scontro divertente, senza dimenticarsi di coinvolgere il pubblico che, anche questa volta, sarà chiamato a dire la sua e a schierarsi a favore di uno o dell’altro. Per informazioni: 0543.26355.

Valentina Paiano