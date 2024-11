Fondazione, 350mila euro per le associazioni sportive: "Aiuti a chi aggrega i giovani"

La Fondazione rinnova il suo impegno per lo sport giovanile e dilettantistico: oltre 350mila euro per le associazioni. Con la 9ª edizione del bando annuale, l’ex Monte di Pietà conferma il suo ruolo centrale nel promuovere l’attività fisica come strumento educativo e aggregativo in particolare per i giovani. Da tempo il mondo sportivo si rivolge con attenzione alla collaborazione con la Fondazione: il numero di richieste di sostegno è passato da 32 del 2023 a 41 nel 2024. Questo aumento ha generato un effetto leva che ha decuplicato l’investimento della Fondazione, che ha superato il tetto dei 3 milioni di euro, arrivando a coinvolgere oltre 16mila ragazzi del comprensorio forlivese.

Per il 2025, il bando si rivolge alle società sportive dilettantistiche di primo e secondo livello, incoraggiandole a sviluppare attività condivise in rete. Tra gli interventi ammissibili figurano i progetti di avviamento alla pratica sportiva per i giovani, nello specifico quella rivolta all’integrazione e alla socialità; le iniziative di prevenzione dell’abbandono dello sport; l’attività motoria per la scuola, a esclusione dell’infanzia; organizzazione di eventi rivolti ai bambini con disabilità; l’acquisto di materiale tecnico sportivo; gli interventi di miglioramento di attrezzature, impianti ed efficientamento energetico; infine, l’attività sportiva rivolta all’infanzia.

Per valorizzare ulteriormente i progetti, la Fondazione prevede l’attribuzione di un bonus basato su criteri quali il numero di impianti utilizzati, le ore di fruizione, il numero di praticanti e le agevolazioni economiche offerte. Il contributo richiesto non potrà superare il 30% della spesa totale, con un tetto massimo di 25mila euro per progetto. Le domande dovranno essere presentate online sul sito della Fondazione (www.fondazionecariforli.it), a partire dalle ore 9 di lunedì, fino alle 13 del 7 febbraio.