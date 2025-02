Fondazione Dino Zoli, serata di solidarietà per il Banco Alimentare

Cena a sostegno del ’Banco alimentare Emilia-Romagna’, all’insegna della solidarietà e del divertimento, quella che si terrà venerdì 28 febbraio a partire dalle 19 alla Fondazione Dino Zoli di viale Bologna 288. Ospite d’onore, la nota comica romagnola Maria Pia Timo. Nella serata sarà possibile partecipare anche a un’asta di opere d’arte. Il contributo volontario per prendere parte a questa ‘charity dinner’ con show sarà di 65 euro. I posti sono limitati. Per partecipare sarà necessario iscriversi al link: fondazionedinozoli.com/larte-di-condividere/. Per informazioni ulteriori: info@fondazionedinozoli. com.