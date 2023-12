Fondazione Dino Zoli,. Silvia Camporesi svela le sue ’Mirabilia’

Alle 20.30, presso la Fondazione Dino Zoli, viale Bologna 288, Forlì, verrà presentato il libro ’Mirabilia’ di Silvia Camporesi; un viaggio fotografico alla ricerca di luoghi speciali, meraviglie della natura, musei insoliti.

L’interesse per tutto ciò che può essere definito irregolare e non canonico ha portato l’artista ad intraprendere un percorso unico, sia per la bellezza di questi luoghi (come San Galgano o Villa Adriana a Tivoli, o il Museo Agostinelli di Dragona, il tempio ipogeo dei Damanhur o il Parco di Villa Rossi a Santorso), per la maggior parte fuori dalle classiche rotte turistiche, tendenzialmente non semplici da raggiungere, sia per le particolari suggestioni che propongono. Insieme all’autrice interverrà Cesare Pomarici, autore di uno dei testi del volume.