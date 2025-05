Fondazione, oggi l’incontro con De Bortoli

Oggi alle 16,30 l’Auditorium di via Flavio Biondo ospiterà l’incontro ’Essere Fondazione: soggetto organizzatore delle libertà sociali’, per illustrare l’attività svolta dalla Fondazione di Forlì nel quadriennio 2021-2025 sotto la presidenza di Maurizio Gardini. L’incontro sarà aperto da un intervento di Ferruccio de Bortoli (nella foto), già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 ore, sull’attuale situazione politica ed economica nazionale ed internazionale, per offrire un quadro di riferimento in cui collocare l’operato della Fondazione, illustrato quindi dai suoi consiglieri e stakeholder, attraverso i quattro settori principali di intervento: sviluppo locale, arte ed attività culturali, salute pubblica e volontariato, e ricerca scientifica. Ingresso libero.