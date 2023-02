Fondi a Parco fluviale e comunità energetica

Grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo nel febbraio 2022 relativi alla ‘Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale’, al Comune di Civitella sono stati assegnati quasi 24mila euro.

Così, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, la giunta comunale ha affidato due incarichi a tecnici esterni per la redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica aventi per oggetto la riqualificazione dei percorsi e degli spazi lungo il fiume Bidente a Cusercoli per favorire l’inclusione e il benessere fisico e sociale dell’importo di 15.621 euro, mentre il secondo di 8.342 euro servirà per la progettazione e la predisposizione documentale per la costituzione delle comunità energetiche.

"I due progetti sono stati finanziati dall’agenzia per lo Sviluppo e Coesione – precisa il sindaco Claudio Milandri anche nella sua veste di assessore ai lavori pubblici –, allo scopo di sviluppare studi che possano poi essere pronti ed utilizzabili per accedere a linee di finanziamento del Pnrr".

I progettisti individuati, nel primo caso, sono l’architetta Eva Flamigni per gli aspetti architettonici e paesaggistici, il geologo Aldo Antoniazzi per le analisi geo-morfologiche, il dottor Giovanni Grappeggia per gli aspetti ecologico vegetazionali e l’ingegnere Massimo Plazzi per le analisi idrologiche e idrauliche.

"In definitiva – prosegue il sindaco – lo staff dovrà indicare all’amministrazione come riqualificare i percorsi e gli spazi lungo il percorso del parco fluviale del Bidente a Cusercoli realizzato diversi anni fa con le risorse messe a disposizione da Romagna Acque ma che, dopo tanti anni, necessita di un restyling complessivo anche perché l’area è molto frequentata in quanto vi insistono lo stadio comunale, aree di pesca molto frequentate, un chiosco per la ristorazione oltre ad essere fruito da numerosi camperisti. Il resto delle risorse – conclude Milandri – rappresenta invece l’avvio dell’operazione comunità energetiche che abbiamo deciso, dopo diversi incontri, di portare avanti con lo studio associato Albatros per la loro realizzazione".

o.b.