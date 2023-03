Fondi a Santa Sofia, in arrivo quasi 2,5 milioni

di Oscar Bandini

Con la manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione dei servizi per l’organizzazione e la gestione del ‘Festival estivo ambiente e musica di Santa Sofia’ per il triennio 2023-25, del valore di 305mila euro, parte ufficialmente a Santa Sofia la gestione del Pnrr, progetto di rigenerazione culturale e sociale nella misura ‘Attrattività dei borghi storici’, composto di 14 interventi di investimento e di attività immateriali.

Risorse molto corpose di oltre 2.450.000 euro, a fondo perduto ,con l’aggiunta che Santa Sofia è l’unico comune sotto i 5.000 abitanti della Romagna ad averle intercettate. Nello specifico 1.600.000 euro sono finanziati con i fondi Bando Borghi: 130mila euro Pa digitale; 420mila euro servizi sociali; 253mila euro Ospedale Nefetti. Nello specifico del bando borghi 1.300.000 euro sono destinati ad interventi materiali e 300mila euro a quelli immateriali, dei quali il 21% nelle frazioni. Alla voce interventi materiali troviamo: Bike Park, Area sosta Milleluci; Parco fluviale; completamento stecca ex Nefetti; Trekking urbano ‘A Spasso’ e sentieristica nelle frazioni; Aree di sosta nelle frazioni; efficientamento energetico ostello. Tra quelli immateriali le voci riguardano: la didattica al Centro di Capaccio; il rilancio di eventi annuali (Di Strada in Strada (70 mila euro); Neve&natura (40.000), Jazz Festival (30.000); Suoni della foresta (15.000); il rilancio del Premio Campigna (100.000); Ecofestival musicale (106.000); Trekking urbano a Santa Sofia e dintorni (10.000); Info point e tappa Santa Sofia Via Romea Germanica (10.000).

"Il Bando Borghi è una grande opportunità. In campo 1.6 milioni di euro per interventi materiali (opere pubbliche) e immateriali (eventi culturali) e circa 1 milione – precisa il sindaco Daniele Valbonesi – che sarà dedicato con bando di Invitalia alle attività private del territorio comunale. Risorse, ma anche un progetto di sistema che ha l’ambizione di farci fare un salto di qualità sulla rigenerazione urbana, sull’efficientamento energetico, sui servizi per il settore turistico e sugli eventi culturali. Un grande risultato, ma anche una sfida per i tempi e per la complessità che i fondi Pnrr rappresentano per gli enti locali. Devo ringraziare chi sta lavorando su questo ambizioso progetto con impegno e senza sosta – conclude il sindaco –, sapendo appunto che i tempi sono stretti e la gestione è complicata, ma faremo il possibile per rispettare le scadenze imposte dall’Unione Europea".

Tornando alll’avviso manifestazione di interesse ‘Ambiente e musica. Festival estivo’, questo si caratterizza come segue: festival in tre edizioni estive (2023-2024-2025), con l’organizzazione e gestione di un concerto musicale-evento con artisti di alto livello nazionale e internazionale, nonché di altre ‘attività collaterali’, da svolgere all’aperto nell’area pubblica del ‘Parco delle sculture’ lungo il corso del fiume Bidente, aventi l’obiettivo di favorire e promuovere la conoscenza delle peculiarità naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio di Santa Sofia per le nuove generazioni.

Nell’organizzazione e gestione del festival si dovrà garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale definiti dal Pnrr, attraverso azioni e pratiche che siano ‘plastic-free’, massimizzando il riuso, il riciclo, lo smaltimento corretto dei rifiuti e l’attenzione al consumo di suolo, all’emissione di gas serra e alla riduzione dello spreco di acqua.