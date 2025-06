Fondi allo skatepark di Santa Maria Nuova

La Regione Emilia Romagna ha comunicato la classifica dei progetti aggiudicatari di fondi nell’ambito del bando per il ‘miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo’ finanziato con oltre 20 milioni di risorse europee. Tra i quattro Comuni della provincia risulta assegnatario anche Bertinoro per il cosiddetto skatepark presso il parco ‘Pac4’ in via De Gasperi a Santa Maria Nuova che riceverà 500mila euro su un costo complessivo di 836mila.

Il progetto si propone di valorizzare questa vasta area verde, con percorsi pedonali, l’installazione di arredi urbani e la creazione di un ampio skate park, in collaborazione con la Skate school di Cesena per coinvolgere un pubblico diversificato. Particolare attenzione è stata posta anche al tema della vegetazione pensata per ridurre la manutenzione e i consumi idrici creando una cerniera tra la parte urbana e la campagna adiacente. Non mancherà infine lo spazio per poter posizionare palchi e service, in modo da sfruttare il sito anche per iniziative sociali, culturali, ludiche ed enogastronomiche.

L’intervento costituisce la prima fase di un progetto più articolato che, oltre a generare nuove opportunità per lo sport all’aperto, mira a potenziare l’educazione outdoor attraverso l’ampliamento degli spazi verdi connessi al complesso scolastico. "Si tratta di un progetto molto importante – ha dichiarato l’assessora con delega al Verde e parchi, Sara Londrillo – non solo per gli aspetti legati alla socialità e alla transizione ecologica, ma anche per coniugare lo sport all’aria aperta con l’outdoor education delle scuole".

Lo skate park avrà una forma circolare e un’area complessiva di 1000 mq, che consentirà di svolgere esercizi sfidanti, ma al contempo apprendere la pratica per fasi, nonché ospitare eventi e competizioni nazionali. "Era da tempo che Santa Maria Nuova attendeva una progettazione che desse nuova vocazione all’area verde del cosiddetto ‘Pac4’ – commenta il sindaco Filippo Scogli –. Noi abbiamo iniziato a lavorarci fin dall’insediamento della precedente Giunta, con l’obiettivo di dotare la frazione più popolosa di un grande parco attrezzato dedicato allo sport. È davvero motivo d’orgoglio che il nostro progetto, nato da un percorso partecipato, sia arrivato così in alto nella graduatoria regionale e con un importo così significativo. Di questo vanno ringraziati i progettisti e gli uffici coinvolti. Ora, restiamo in attesa degli esiti del bando della Fondazione Cassa dei Risparmi che dovrebbe integrare il cofinanziamento e proseguiamo spediti nelle fasi successive di affidamento ed esecuzione".

Matteo Bondi