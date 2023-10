Fondi, bagarre politica. Il sindaco Zattini:: "C’era un accordo". I sindacati: "Si sbaglia"

Ieri è stato il primo giorno in cui le famiglie alluvionate hanno potuto fare domanda per richiedere al Comune di Forlì un contributo derivante dalle donazioni ricevute. Donazioni che ammontano a 1.101.000 euro circa. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre per poter presentare domanda. Allee polemiche della prima ora, che hanno visto Cgil, Cisl e Uil smarcarsi dalla dichiarazione dell’amministrazione comunale – che affermava come la delibera accogliesse le indicazioni dei sindacati stessi –, e l’attacco di Europa Verde – che sottolineava come il contributo, a conti fatti, arriverà in piena campagna elettorale per le amministrative del prossimo anno –, seguono le dichiarazioni de sindaco stesso, Gian Luca Zattini "L’indicazione della soglia massima dei 25 mila euro di Isee – ha affermato Zattini –, quale requisito necessario per accedere alle donazioni, l’abbiamo recepita sotto dettatura dalla segretaria della Cgil, Maria Giorgini, che ha condotto da protagonista l’incontro del 27 settembre. Mi dispiace quindi che la segretaria della Cgil dica il contrario, appellandosi addirittura alla mancata sottoscrizione di un accordo. Per la mia generazione, una stretta di mano vale più di qualsiasi contratto. Con quella si è concluso l’incontro del 27 settembre".

Il sindaco si è rivolto direttamente alla segretaria della Cgil, ma la nota era firmata anche dai segretari della Cisl, Vanis Treossi, e della Uil, Enrico Imolesi. Gli stessi tre segretari, a seguito della nota diffusa dal sindaco, ribadiscono quanto dichiarato ieri. E cioè che non ci sia stata la sottoscrizione di alcun accordo, per quanto riguarda il tetto dei 25.000 euro di Isee, oltre il quale non è possibile fare domanda di contributo,"pur essendo un parametro largamente utilizzato per definire misure di carattere sociale, non è stato possibile concordare tale indice a fronte delle incertezze determinate dall’assenza di un censimento della platea alluvionata. Prendiamo atto delle decisioni deliberate sulle quali l’amministrazione si è assunta la responsabilità di fare sintesi".

I distinguo arrivano anche dai componenti di minoranza della Commissione alluvione, anch’essa chiamata in causa più volte dall’amministrazione comunale. "Riteniamo opportuno precisare – affermano i consiglieri di Pd, Forlì e Co e M5S – che la bozza di modulo trasmessa dalla Commissione alluvione alla giunta e alle parti sociali non faceva riferimento ad alcun tipo di criterio escludente rispetto all’accesso alle donazioni. La clausola escludente di 25mila euro di Isee è dunque frutto di una autonoma determinazione dell’Amministrazione comunale, che peraltro ha pubblicato la delibera senza alcun ulteriore passaggio in Commissione o Consiglio comunale".

I consiglieri ricordano anche come il Comune non abbia aggiunto "un euro dal proprio bilancio a quanto raccolto" e come i tempi dettati da presentazione delle domande e successiva istruttoria "rischino di prolungare ancora per mesi l’attesa delle vittime del fango".