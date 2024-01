Fondi e contributi: "Imprese, su Sfinge solo 13 domande: troppa burocrazia"

Seduta movimentata ieri pomeriggio per la commissione consiliare d’indagine e studio sull’emergenza alluvione. Le canoniche schermaglie dialettiche tra maggioranza e opposizione hanno fatto da contorno all’atteso intervento del presidente Lauro Biondi (Forza Italia), chiamato a fare il punto sui ristori. Ad oggi "sono state presentate 1.925 domande per il saldo del contributo di immediato sostegno (cis) pari a 2.000 euro, su un totale di 3.076 acconti (da 3.000 euro) già pagati – ha spiegato Biondi –. Il termine per la domanda del saldo è prorogato al 30 marzo". Capitolo cas. "Abbiamo pagato il secondo trimestre, relativo al periodo tra agosto e ottobre, a coloro che hanno trovato autonoma sistemazione in albergo, da parenti o amici, per una cifra complessiva di 759.000 euro, ripartiti tra 450 nuclei famigliari. Si tratta di somme importanti: circa 400 euro pro capite. Ora stiamo predisponendo il pagamento del terzo trimestre a 220 famiglie. Nessuna di queste alloggia più in albergo. La scadenza è il 30 aprile". Per andare incontro alle situazioni di estrema fragilità sono stati assegnati 23 appartamenti di edilizia agevolata a persone sole e in condizioni di disagio economico che non hanno potuto far rientro nella propria casa. Problemi si stanno registrando in merito alle imprese.

"Si tratta della parte più delicata e più critica dei ristori – ha spiegato Biondi –: sulla piattaforma Sfinge si riscontrano problemi evidenti al punto che al momento attuale risultano inoltrate appena 13 domande nel nostro comune. Forse le aziende non sono state in grado di presentare i documenti necessari. Sarà mio compito verificare la situazione, probabilmente gli intoppi sono da addebitare all’eccesso di burocrazia. Sono tuttavia convinto che i problemi saranno risolti anche con il concorso della Regione". Ammonta infine a quasi 1.300.000 euro il fondo donazioni. "Sono 677 le persone con Isee inferiore a 25.000 euro a cui sarà erogata una cifra media di 1.750 - 1.800 euro. Le domande sono già state istruite e in fase di lavorazione". La liquidazione è prevista entro il 10 febbraio. Nel corso della seduta si è registrata la temporanea uscita dall’aula della consigliera del Pd Elisa Massa, a seguito dell’accusa di Biondi di strumentalizzare ogni intervento a fini elettorali.

La commissione si riunirà nuovamente il 6 febbraio quando si tratteranno gli interventi di difesa del territorio, da effettuare utilizzando anche il contributo da 1,2 miliardi stanziati attraverso il Pnrr, come annunciato dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, in occasione del vertice forlivese con la premier Giorgia Meloni, in scena la scorsa settimana. "Dovremo discutere dei progetti, di cosa è stato fatto e cosa si dovrà fare con l’impiego delle risorse a disposizione, di come superare i ritardi e capire in quali condizioni si trovi il nostro territorio". All’incontro parteciperano gli enti territoriali e saranno invitati anche i rappresentanti dei comitati alluvionati.