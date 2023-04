Fondi e servizi per famiglie e anziani, l’assessora Rossi sfoggia le cifre

Per le famiglie e le politiche della casa il Comune di Forlì fa il punto sugli investimenti con una nota in cui fornisce le cifre degli interventi. "Faccio l’esempio del progetto ’Nuovi nati’, a cui hanno aderito l’anno scorso 285 neo genitori – dice Barbara Rossi, assessora al welfare –. C’è poi il programma ’Pippi’, attraverso il quale ogni anno ci prendiamo cura di una decina di famiglie in situazioni di crisi al fine di ridurre il rischio di maltrattamento di minori, e il progetto ’Fiducia in Comune’ che ci ha consentito di erogare, sotto forma di prestito sociale, una cifra superiore a 450mila euro a 128 nuclei familiari. Anche i buoni spesa si sono rivelati un aiuto importante alle famiglie: in tre anni ne hanno beneficiato 5.179 persone, per un totale di 1 milione e 462mila euro".

Sul fronte delle politiche abitative, nel 2022 sono stati erogati contributi per l’affitto per un importo di 1 milione e 750mila euro a 1.391 nuclei familiari: di queste risorse 715mila euro sono stati messi dal Comune. Non manca l’impegno a favore degli anziani: per favorire la loro assistenza e inclusione sociale, sono stati distribuiti tramite associazioni ed enti del terzo settore contributi pari a 175mila euro nell’arco di tre anni; a questi fondi si aggiungono 173mila euro – di cui 73mila a carico della Fondazione – per l’abbattimento delle rette nelle strutture residenziali non convenzionate.

"Quello di Forlì è un welfare in ottima salute, che funziona in ogni sua articolazione e si prende carico di tutte le situazioni di crisi e fragilità della nostra complessa comunità", conclude l’assessora Rossi, che riceve il sostegno da Rosaria Tassinari, che fino al 7 novembre scorso ha ricoperto lo stesso ruolo, lasciato poi per l’elezione in Parlamento. "Concordo con Barbara Rossi – dice la deputata di Forza Italia –, l’amministrazione comunale di Forlì ha dimostrato per le famiglie, gli anziani, i minori e i disabili un impegno diffuso, concreto e in costante crescita dall’inizio ad oggi".