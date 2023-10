Fondi in memoria di Singh, il Comune ringrazia

Il Comune di Santa Sofia ha ringraziato nel corso di una cerimonia tutti coloro che con la loro colletta hanno permesso il rientro della salma di Singh Amarjit, il 32enne morto per cause naturali un mese e mezzo fa in un allevamento di conigli sulle colline di Santa Sofia. Fondi per un valore di 1.600 euro raccolti da Auser, parrocchia, proprietari dell’azienda agricola Berti Piero e Mirella dove Singh lavorava, colleghi, amici e comunità Sikh. Singh era arrivato 13 anni fa in Italia dal Punjab e, dopo 10 anni presso un caseificio nel casertano, era giunto tre anni fa a Santa Sofia dove aveva subito trovato lavoro e si era ben inserito. Alla cerimonia, nella sala del consiglio comunale, oltre al sindaco Daniele Valbonesi, a don Francesco, alla presidente dell’Auser Franca Fabbri, agli amici, ai rappresentanti dell’azienda Berti, a Domenico Parigi della Cgil, era presente anche l’ex sindaco Luciano Neri che ricorda: "Andai a prendere Singh a Forlì e la prima cosa che feci fu quella di fargli visitare il cimitero dei soldati Sikh morti in Italia per ridare la libertà agli italiani. La catena della solidarietà che ha funzionato anche in questo episodio tragico ha radici lunghe e alla colletta ha voluto partecipare anche un cittadino straniero che ha lavorato anni fa in un’azienda di Santa Sofia e che ora vive nel Regno Unito".

o.b.