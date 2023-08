Fondi in ritardo? L’annuncio preoccupa

di Giancarlo Aulizio

Saranno state la lunga relazione del sindaco di Modigliana Jader Dardi con la meticolosa ricostruzione tecnica dell’ing. Luigi Samorì dello studio Enser di Faenza, incaricato della redazione del progetto del nuovo ponte di Cà Stronchino e di altri interventi prioritari, nel ‘Nuovo Teatro dei Sozofili’, ma all’assemblea pubblica sulle attività svolte a seguito delle emergenze per gli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio è andato in onda una sorta di psicodramma collettivo. Presenti gli assessori Rosa Grasso, Giuseppe Travaglini, vice sindaco Alice Lancioli e l’ing. Valeria Liverani responsabile ufficio tecnico, le circa duecento persone partecipanti hanno certamente apprezzato il lungo elenco letto da Dardi sulle tante donazioni ricevute frutto di reale solidarietà nei confronti di un comune particolarmente devastato. Però alla luce dei ritardi nell’erogazione di fondi governativi e delle ancora attese risposte di enti preposti alle numerose esigenze segnalate, il sindaco, a tratti emozionato, è stato chiarissimo: "Non possiamo continuare a non avere risposte, perché finora sono stati fatti interventi di somma urgenza per permettere alle persone di rientrare nelle loro abitazioni ma con prescrizioni!".

Ha riferito di aver rendicontato al commissario per l’emergenza Figliuolo danni sulle strade di competenza per 158 milioni. Di aver speso solo per il mese di maggio 343.000 euro per lavori di somma urgenza e altrettanti lo saranno per giugno e luglio con debiti fuori bilancio di circa un milione di euro. Ha smentito che il Comune abbia rifiutato l’esercito perché avendo potuto contare sui Gruppi operativi speciali (Gos) dei Vigili del fuoco, che hanno fatto un lavoro egregio, non si potevano avere entrambi. Per Dardi, in una situazione così drammatica, sentirsi richiedere dall’ufficio preposto "la valutazione dell’impatto ambientale per la costruzione del nuovo ponte in località Cà Stronchino, da noi ritenuto prioritario rispetto a altri interventi, è stato scoraggiante". Sono stati raccolti finora, per poter ripristinare una viabilità sicura verso Faenza, 500mila euro dall’emittente televisiva La7 versati sul conto del Comune, la Fondazione Conad contribuirà con 250.000 euro ed esiste un ulteriore impegno da altri, tanto da poter ritenere di arrivare al milione di euro, cifra vicina a quella necessaria per realizzare l’opera. E’ arrivato un contributo di 20.000 euro dal principe Filiberto di Savoia, destinato alla scuola di musica. Un altro del Ministero della Pubblica istruzione all’Istituto comprensivo di 464.000 euro per la ristrutturazione dei locali e ambienti esterni. L’architetto giapponese, Shigeru Ban, ha messo a disposizione due ponti in legno per sostituirne due abbattuti; il Credito cooperativo Bcc 25.000 euro per il ripristino stradello del Casone; 40mila dall’Anci Nazionale; il conto Pro loco per il Comune ha raggiunto 126.000 euro.

"Esprimo tutta la mia preoccupazione nella difficoltà di seguire tutto: abbiamo fatto 180 ordinanze e ne dovremo fare altre – ha detto Dardi –. Non ritengo utile fare polemiche per il ritardo nella nomina del Commissario ma abbiamo bisogno di aiuti e di fare presto". L’ing. Samorì ha illustrato i 4 interventi pubblici per la viabilità: via dei Frati; via Foro dei Tigli; Ponte di Cà Stronchino col progetto esecutivo già fatto ed un costo previsto di 1.200.000 euro con consegna in 4 mesi; viadotto della Riva della Pappona, costo previsto 12 milioni di euro. I privati hanno ben compreso che i lavori sulle loro proprietà danneggiate rischiano di partire col maltempo.

