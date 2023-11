Fondi per ‘animare’ la montagna

La Camera di Commercio della Romagna ha stanziato 280mila euro destinati al progetto ‘Per la montagna’, rivolto ai comuni montani delle province di Forlì-Cesena e Rimini, per azioni, iniziative ed eventi tesi a favorire una maggiore attrattività dei territori. "La misura è stata approvata all’unanimità dalla Giunta camerale – afferma il presidente Carlo Battistini –, dopo un confronto con i sindaci delle due province e le associazioni di categoria. Le aree interne negli ultimi decenni hanno sofferto di un progressivo spopolamento, essendo territori distanti dalle città che spesso si trovano in difficoltà sia livello di infrastrutture che di collegamenti e servizi".

Sono 29 i Comuni di Forlì-Cesena e Rimini che beneficeranno di questo intervento che copre un arco temporale da oggi al 30 aprile 2024 e che potranno presentare un programma di eventi e iniziative da realizzare sui loro territori, per un sostegno economico massimo di 12mila euro (info: promozione@romagna.cam com.it ). Nel caso in cui i progetti integrati fossero proposti dalle Unioni di Comuni i contributi potranno arrivare a un massimo di 25mila euro.

Alla presenza del segretario generale Roberto Albonetti, Marina Garoia dell’ufficio promozione ha spiegato come "si intenda aiutare i Comuni montani nei loro eventi turistici e nella promozione dei prodotti tipici che sono un fiore all’occhiello dei loro territori, facendo conoscere in Italia e all’estero le bellezze dei borghi e far vivere un’esperienza culturale ed enogastronomica".

Le indagini statistiche rilevano come le aree interne si scontrino quotidianamente con le difficoltà legate alla mobilità, alla scarsità di servizi e alle limitate opportunità lavorative, che penalizzano soprattutto i giovani. L’età media dei piccoli imprenditori è infatti elevata e il ricambio generazionale è sempre più problematico. "Da questo quadro-prosegue il presidente Battistini – è nata quindi l’esigenza di un intervento specifico per la montagna, per dare maggiore sostegno alle attività imprenditoriali e alla loro reddittività. Una maggiore attrattività, anche in chiave turistica, potrà rappresentare un’opportunità di sviluppo economico e sociale nelle zone più svantaggiate che, molto spesso, insistono anche su territori di incomparabile bellezza naturalistica, artistica e culturale. La Camera di Commercio della Romagna sostiene anche il progetto Appenninol’Hub – conclude –, incubatore d’impresa e innovazione per aree interne e comunità e partecipa ai Gal, gruppi di azione locale, del territorio".