Fondi per chi vende libri nei piccoli centri

La Camera ha approvato ieri il Decreto Cultura che stanzia 44 milioni per misure urgenti in materia di editoria, biblioteche e librerie. "Il decreto che stiamo approvando – ha dichiarato la deputata forlivese Rosaria Tassinari, capogruppo di Forza Italia in Commissione cultura a Montecitorio – contiene norme che riportano la cultura al centro dell’attività parlamentare".

Il provvedimento destina anche un milione di euro per sostenere la vendita dei libri nei piccoli centri abitati, grazie a un emendamento in commissione cultura proposto proprio da Rosaria Tassinari e dalla collega di partito Rita Dalla Chiesa. "Il provvedimento – dice la deputata forlivese – rappresenta un segnale concreto per la promozione della lettura e il sostegno agli esercizi commerciali che, pur non essendo librerie in via esclusiva, contribuiscono alla diffusione del libro nei Comuni con meno di 5mila abitanti".

Grazie a questo fondo, potranno beneficiare del sostegno le edicole, le cartolerie, i negozi di alimentari e altri esercizi commerciali che vendono libri, purché questa attività rappresenti almeno il 30% del fatturato globale. La misura è riservata ai giovani imprenditori under 35. Aggiunge Tassinari: "L’obiettivo è chiaro: favorire anche l’imprenditoria giovanile e incentivare nuove iniziative economiche legate alla cultura. È un intervento mirato a contrastare la desertificazione culturale e a garantire un accesso più capillare alla lettura, anche nelle aree meno servite dalle grandi catene".

La Camera ha espresso anche parere favorevole all’ordine del giorno sempre di Rosaria Tassinari che prevede un finanziamento di 100.000 euro destinato all’esposizione permanente dell’Associazione Tradizioni Rurali Acquacheta di Rocca San Casciano. Le risorse serviranno per l’allestimento del Museo didattico delle arti e delle tradizioni locali, che comprenderà una biblioteca e un’esposizione fotografica permanente.

Quinto Cappelli