Fondi per i lavori alla Comunità. Alloggio de’ Paoli

Arrivano dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 270mila euro per la ristrutturazione della Comunità Alloggio e del Nucleo Appartamento dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli di Santa Sofia, Galeata e Civitella. "Un importante risultato per il nostro territorio – commenta il sindaco di Galeata Francesca Pondini presidente dell’assemblea dei soci che comprende i tre Comuni dell’alto Bidente, quello di Premilcuore nonché la parrocchia di Santa Sofia in rappresentanza anche delle parrocchie di Galeata e Civitella –. Il Comune di Santa Sofia, capofila del progetto, insieme ai Comuni di Galeata e Civitella, comproprietari dell’edificio che ospita la comunità alloggio e il nucleo appartamento, ha partecipato con successo al bando distretto della Fondazione Cassa dei Risparmi, ottenendo il finanziamento di 270.000 euro su un importo complessivo di 320.000. Si tratta di un intervento urgente e necessario per la riqualificazione dell’immobile, che ha un’importante funzione sociale per tutta l’area".

I lavori previsti su progetto dello Studio Associato Locatelli prevedono il rifacimento completo della copertura, l’impermeabilizzazione e messa in sicurezza dei terrazzi oltre alla riqualificazione del corpo centrale di collegamento, con cappotto termico e rivestimento in lamiera, per migliorarne l’efficienza energetica e l’estetica.

La Comunità Alloggio si trova a Santa Sofia in via Unità d’Italia 49. E’ una struttura residenziale di 25 posti che offre cura ed assistenza ad anziani autosufficienti per i quali non è possibile il mantenimento nel proprio ambiente. Inoltre gli interventi riguarderanno gli appartamenti protetti (3 monolocali e 9 bilocali) situati vicino alla Comunità Alloggio, rivolti ad anziani o adulti disabili autonomi o parzialmente autonomi che possono continuare a vivere nel proprio territorio in condizioni di maggiore sicurezza e attivare al bisogno interventi di sostegno.

Inoltre nell’area che conta su un ampio giardino opera anche la Casa Residenza Anziani (Cra), una struttura accreditata dalla Regione Emilia-Romagna di 42 posti (40 convenzionati e 2 privati), che offre cura e assistenza ad anziani non autosufficienti. Il servizio infermieristico è garantito nelle ore diurne.

"Questo finanziamento del bando Distretto della Fondazione Carisp è un ulteriore passo concreto – aggiunge a sua volta la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini – verso una rete di servizi più accogliente e funzionale per chi vive e lavora in queste strutture. Quando i Comuni si uniscono per il bene comune il risultato è assicurato. Il ringraziamento quindi è esteso ai colleghi sindaci, agli uffici, ai tecnici e naturalmente ai vertici della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì".