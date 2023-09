Fondi per i lavori urgenti. Stanziati altri 38 milioni

Arrivano alcuni ristori da parte del commissario straordinario Figliuolo (foto) all’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e Protezione civile dell’Emilia-Romagna: per l’esattezza si tratta di 37.727.671 euro in favore dell’ente e vanno a ristorare le spese sostenute per 60 interventi di somma urgenza effettuati nei territori colpiti dall’alluvione. Fra questi lavori sono incluse opere per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, il ripristino di argini, il taglio e la rimozione di vegetazione lungo i tratti fluviali e la pulitura degli alvei.

Passa poi da una legge regionale lo sblocco dell’utilizzo dei fondi ottenuti dalle donazioni per gli alluvionati della Romagna. "Si tratta di un passaggio formale fondamentale – spiega Manuela Rontini, consigliera regionale nominata relatrice del provvedimento – per poter destinare le risorse messe a disposizione della Regione da aziende e privati cittadini che con generosità vogliono contribuire alla rinascita della nostra terra".

Durante la seduta della commissione Territorio e Ambiente, riunitasi nella mattina di martedì, il testo del progetto di legge è stato illustrato dall’assessore Paolo Calvano: "Questa legge – ha spiegato – stanzierà anche risorse, reperite dal bilancio della Regione, per rimborsare il bollo auto 2023 per tutte le vetture rottamate a causa dell’alluvione". "L’approvazione di questa legge è urgente – aggiunge la consigliera Rontini –, se vogliamo mettere a disposizione il prima possibile le risorse a cittadini, imprese, famiglie ed enti locali. L’intento è di votarla entro la fine di settembre. Tuttavia, nonostante i tempi strettissimi, ho proposto di audire in commissione sindaci, presidenti di provincia e referenti dei comitati degli alluvionati. Un’indicazione che è stata accolta con il voto favorevole dell’intero ufficio di presidenza". L’audizione si svolgerà oggi.

Plaude alla decisione di ascoltare gli alluvionati anche il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli. . "Sarà un momento decisivo – il suo commento –. Ringrazio tutti i colleghi e il presidente della commissione per aver compreso l’importanza di coinvolgere queste persone nel percorso di approvazione del disegno di legge. Direi che si tratta di un primo passo verso un’approvazione condivisa dell’atto. Come ho già detto, ritengo che le modalità di redistribuzione delle donazioni raccolte dalla Regione debbano essere valutate dai diretti interessati".

Matteo Bondi