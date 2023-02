Fondi per la montagna, anche Campigna spera

Arrivano buone notizie per i gestori delle imprese turistiche dell’Appennino duramente danneggiate dalle gravi difficoltà di avvio della stagione sciistica e anche gli operatori della stazione invernale di Campigna sperano di essere della partita. Ora i gestori e i maestri di sci, dopo vari problemi legati prima alla mancanza di neve e alla chiusura a singhiozzo della Bidentina causa cadute piante, sono concentrati a far funzionare la stazione di Fangacci – Monte Falco grazie alla neve copiosa e alle giornate di sole e a dare il massimo nell’organizzazione degli ultimi appuntamenti del programma ‘Neve&Natura’ in grado di richiamare centinaia di appassionati nei fine settimana. Nello specifico, come ha precisato l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, la ministra al turismo Daniela Santanchè ha accolto una proposta di cui si era fatta capofila la Regione sbloccando una prima tranche di risorse di competenza del suo dicastero. A questa potranno seguire, sempre a beneficio degli operatori emiliano-romagnoli, ulteriori stanziamenti pari a 2,4 milioni, sempre legati a fondi per l’emergenza Covid non spesi, ma di competenza del ministero dell’Economia e delle finanze. Mentre sono state confermate le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo che per l’Emilia-Romagna valgono 7 milioni. "Il confronto tra Regioni e Ministero – commentano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore Corsini – ha trovato un esito positivo anche per quanto riguarda i 30 milioni in arrivo a livello nazionale per gli impianti di risalita, gli alberghi, i ristoranti e le attività commerciali dell’Appennino. Un’altra proposta della Regione per cominciare a guardare anche oltre all’emergenza delle settimane scorse. Infine, il surplus dell’Imu previsto per i Comuni sede di impianti sciistici e normalmente destinato a confluire nel Fondo di solidarietà nazionale – potrà rimanere nelle casse dei Comuni interessati".

o.b.