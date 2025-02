Fondi per le emergenze. Agricoltura, un bando contro gelate e siccità

La Regione Emilia Romagna mette a disposizione 1,4 milioni di euro a favore delle imprese agricole per l’acquisto di sistemi di prevenzione per proteggere le produzioni di frutta dagli eventi atmosferici estremi.

Nel corso di questi anni, anche al netto delle alluvioni devastanti del 2023 e 2024, gelate primaverili, grandinate, bombe d’acqua, diventa così indispensabile per gli agricoltori potersi dotare di sistemi che possano preservare il potenziale produttivo delle aziende. È questa la finalità del nuovo bando, approvato dalla giunta nell’ultima seduta, che mette a disposizione 1,4 milioni di euro che fanno parte del pacchetto del progetto ‘Frutteti resilienti’, che nel suo complesso vale 70 milioni di euro.

Si tratta di dispositivi che permettono azioni di difesa attiva in campo. "In considerazione dell’interesse manifestato dalle imprese agricole regionali in occasione dei precedenti bandi con analoga finalità, la Regione ha deciso di rinnovare il proprio impegno per favorire la diffusione di questi strumenti – sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi –. Di fronte a un problema che si sta verificando sempre con più frequenza, dobbiamo puntare sulla prevenzione per preservare le produzioni frutticole, che sono sempre più vulnerabili a causa del cambiamento climatico, e dare sostegno all’intero comparto regionale".

Il bando consentirà di accedere a un contributo a fondo perduto pari al 70% del costo dell’intervento per l’acquisto di ventilatori o bruciatori con funzione antibrina o per l’aggiunta agli impianti irrigui esistenti di una linea di distribuzione sopra chioma o sotto chioma specifiche per l’uso antibrina. I piani di investimento dovranno avere un importo minimo di 5mila euro, fino a un massimo di 150mila. Tempistica di realizzazione, massimo di 12 mesi. Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta. Domande da inoltrare entro le 13 del 5 giugno.

Matteo Bondi