Fondi per l’ospedale: "Via ai lavori a marzo per il nuovo padiglione"

Via libera ai lavori per un nuovo padiglione all’ospedale Morgagni-Pierantoni. E’ stato approvato infatti dalla giunta regionale il ‘Programma pluriennale di investimenti in Sanità VII Fase – primo e secondo stralcio’ per una sanità pubblica sempre più moderna e tecnologica. Il piano di investimenti regionali in edilizia sanitaria, finanziato con 445 milioni di euro, porterà in Emilia-Romagna nuovi ospedali, nuove strutture sanitarie territoriali, nuove sale operatorie, riqualificherà quelle esistenti con nuovi arredi e tecnologie.

All’ospedale di Forlì la novità principale sarà il nuovo padiglione materno-infantile contenente i reparti di ostetricia e ginecologia, pediatria e il presidio oncologico dell’Irst che prevede un investimento iniziale, ufficializzato ieri, di due milioni e mezzo di euro: 2.375.000 dallo Stato e 125mila dalla Regione. Su questa opera e sulle altre in corso di ultimazione o vicine all’avvio fa il punto il dottor Giorgio Martelli, dallo scorso luglio nuovo direttore del Morgagni-Pierantoni e già ex direttore generale dell’Irst.

Dottor Martelli, da dove partiamo?

"Dall’ampliamento del Pronto Soccorso. Un intervento da un milione di euro iniziato in settembre e che terminerà entro metà marzo, escludendo alcuni adeguamenti interni. Le opere hanno riguardato l’ampliamento della ‘camera calda’ e della zona di osservazione dei pazienti, il tutto con una modifica alla viabilità che sarà in vigore dal 15 marzo".

Poi la grande novità...

"La nuova palazzina su tre piani che conterrà i reparti di ostetricia-ginecologia, pediatria e il reparto di oncologia dell’Irst. E’ già stata effettuata la bonifica bellica e i lavori, per ragioni di viabilità, prenderanno il via a metà marzo subito dopo l’avvio delle attività della nuova ‘camera calda’ del Pronto Soccorso. Avrà un costo di 21 milioni di euro che verranno finanziati con fondi Pnrr. L’obiettivo è fornire una soluzione adeguata a reparti che vivevano da tempo in una condizione obsoleta e fare sì che all’interno del padiglione Vallisneri ci sia solo una completa attività ambulatoriale".

Quando sarà pronto?

"A metà del 2026. Quindi abbiamo poco più di due anni per ultimarlo e dobbiamo sbrigarci perché due anni volano".

Ma c’è dell’altro. Cosa?

"Infatti con un costo di mezzo milione di euro fra fine marzo e inizio aprile vicino alla portineria dell’ingresso principale sarà pronta la nuova palazzina della Centrale operativa territoriale che avrà il compito di coordinare le varie attività infermieristiche, medico-sociali del territorio, per distribuire i pazienti più fragili nelle varie strutture a loro più adeguate".

Ci saranno lavori anche nel padiglione Morgagni?

"Si, per la copertura dell’ingresso danneggiata dalle piogge dell’alluvione. La spesa sarà di un milione di euro".

Progetti poi in cantiere?

"La ristrutturazione del padiglione Allende e del reparto di psichiatria del Valsalva, una zona a dir poco inadeguata. Ma qui servono decine di milioni di euro. La speranza è che questi facciano parte della prossima puntata dei lavori".

Veniamo agli studenti universitari di Medicina. Non è nei progetti una sede dove possano ‘appoggiarsi’ durante le loro attività in ospedale?

"Certamente e un programma su questo in linea di massima c’è già. La struttura dovrebbe essere collocata nell’area verde sulla destra della strada che porta al Pronto Soccorso. Il problema è che in questo momento l’azienda sanitaria non ha fondi per impostare anche questo lavoro e i due di cui sopra. Però si tratta di un’opera necessaria per i nostri studenti, anzi indispensabile come diceva Dino Amadori. Infatti abbiamo un campus bellissimo che però è troppo distante dall’ospedale".

Intanto le altre opere.

"Già perché, a parte che nel giro di due anni avremo un ospedale più bello, accogliente ed efficiente, va capito che quanto si spende nella sanità non è un costo, ma un investimento che torna in tasca a tutti".