Fondi regionali alla Segavecchia

La Segavecchia di Forlimpopoli rientra nell’elenco delle manifestazioni che sono state finanziate nell’ambito dell’azione regionale sui Carnevali storici. In tutto sono state 8 gli eventi che godranno dell’erogazione per un totale di 200mila euro. In tutto i carnevali storici iscritti all’albo regionale sono 18. La legge regionale 14 del 2022 è stata introdotta per valorizzare le manifestazioni della tradizione storico-culturale della regione capaci di integrarsi con il territorio, valorizzando la partecipazione delle comunità locali. Eventi che, oltre a rafforzare l’identità dei territori, promuovono attività collaterali di studio e ricerca, corsi dedicati all’arte della cartapesta e alla costruzione dei carri e delle maschere.

"Un settore importante che vogliamo continuare a valorizzare – afferma l’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni –. I carnevali storici rappresentano molto più di semplici manifestazioni folkloristiche: sono autentici presidi culturali che mantengono vive le tradizioni locali e costituiscono momenti fondamentali di aggregazione comunitaria". A Forlimpopoli vanno 10.380 euro come conseguenza della partecipazione al bando, relativo alla legge 14 del 2022, da parte dell’Ente Folkloristico Culturale Forlimpopolese, promotore della Segavecchia.

ma.bo.