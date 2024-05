Food e design, accordo tra Adi e Casa Artusi

Casa Artusi detiene la concessione dei marchi ‘Pellegrino Artusi’ e ‘Casa Artusi’, con i quali ha recentemente siglato un accordo con Cia Conad per la promozione nei banchi gastronomia dei supermercati delle ricette artusiane. Ora, Casa Artusi e Adi (Associazione per il Disegno Industriale) hanno firmato un protocollo di intesa per future collaborazioni finalizzate a promuovere il Made in Italy attraverso le leve che lo rendono noto al mondo: il food e il design.

Eventi e iniziative congiunte saranno presto attivati per diffondere il food design, il benessere sociale, la tradizione e l’innovazione, inoltre saranno promosse sinergie inedite con partner industriali nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di nuovi impieghi nel campo del design industriale e in ambito di innovation food. Una sezione speciale tematica individuerà proposte che promuovano la ‘Cucina domestica nel mondo’ in relazione all’opera di Pellegrino Artusi, suo primo ambasciatore.

"La giornata di oggi – dichiara il presidente Adi Luciano Galimberti – sancisce una nuova collaborazione tra la nostra associazione, che rappresenta il più alto riconoscimento del design italiano, e Casa Artusi, la più consolidata realtà mondiale che studia e promuove la cucina italiana nel mondo. Un’unione che intende guardare al settore food dal punto di vista progettuale, inteso come genio creativo, ma anche come ricerca, innovazione e progresso da trasferire a livello globale. Nel 2014 abbiamo infatti inserito il Food Design tra le categorie del Premio Compasso d’Oro, è quindi per noi significativo intessere un rapporto privilegiato con il mondo di Artusi". A rappresentare Casa Artusi erano presenti a Milano, Monica Fantini, presidente di Smart, società benefit di marketing artusiano, e Chiara Galbiati, direttore generale della Fondazione Casa Artusi. "Casa Artusi – dichiarano – è un centro internazionale con sede in Romagna che si occupa della promozione e la diffusione della cultura artusiana nel mondo. Poter avere un rapporto privilegiato con l’Adi, che dal ’56 riunisce oltre mille realtà che si occupano a vario titolo di design, significa portare nuove idee, nuovi contatti alla nostra attività e tutto questo proietta Casa Artusi, ancora di più, nel futuro".

Il protocollo d’intesa è stato siglato negli spazi dell’Adi Design Museum, museo che diffonde la cultura del design a livello nazionale e internazionale attraverso l’esposizione della collezione permanente del premio Compasso d’Oro – memoria storica del design italiano dal 1954 ad oggi – e la produzione di mostre tematiche con focus sul design contemporaneo, esposte anche all’estero in tour internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti.

Matteo Bondi